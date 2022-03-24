比例回落 4廈圍封陽性不足一成

當局因應大廈污水樣本呈陽性，前日在觀塘、荃灣、深水埗及黃大仙圍封4廈，發現143宗初步陽性個案，其中觀塘翠屏（北）邨翠楣樓有556人接受檢測，48宗呈初陽、8宗檢測結果不確定，即陽性個案比率有8.6%；其次在荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓，約410人接受檢測，當中27宗初步陽性，陽性個案比率6.6%；黃大仙彩虹邨丹鳳樓1106名受檢者中，發現52宗陽性檢測個案和28宗檢測結果不確定個案，陽性比率4.7%；深水埗澤安邨麗澤樓599名受檢者中發現16宗初陽，陽性比率只有2.7%。

一周前圍封6廈 1廈21.6%陽性

若與一星期前、3月15日圍封強檢情况相比，當日圍封的6幢大廈，陽性個案比率介乎6.9%至21.6%，除了青衣長亨邨亨俊樓的陽性比例低於一成外，其餘5廈陽性比率均超過一成，染疫比率最高的為觀塘順天邨天柱樓，約1280人接受了檢測，當中發現276宗初陽及10宗結果不確定的個案，陽性比例高達21.6%。

三星期前疫情處於較高峰期間，3月1日當局圍封5廈，驗出陽性個案比率絕大部分超過一成，介乎9.9%至13.4%，其中東涌逸東（二）邨傑逸樓的陽性比率達13.4%。

（新冠疫情）