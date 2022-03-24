10廈列強檢 衛署：過去一周逾50個案

前日被納入強制檢測的大廈遍佈港九，包括沙田乙明邨明耀樓、石硤尾邨美如樓、黃大仙竹園北邨桃園樓、柴灣漁灣邨漁順樓等。昨日另有10幢大廈被列入強檢，包括大圍隆亨邨學心樓、東涌裕東苑向東閣、青衣長安邨安海樓、牛池灣坪石邨紅石樓、柴灣興華（二）邨和興樓等。

強檢公告重啟 分析申報平台資料 篩高風險地

歐家榮說，目前透過快速抗原測試陽性結果人士申報系統及新冠病人網上申報表格，收集陽性患者的住址、家居接觸者資料、工作地址等資訊，透過分析資料，衛生防護中心以風險為本，找出哪些地點出現最多個案，篩選比較高風險的場所，再要求該些地方做強制檢測。假如這些大廈已被納入圍封，不會重複做強制檢測。前日為中心首日嘗試，找到的場所主要為住宅。

徐樂堅：以核酸為金標準

被問到為何不能以快速檢測完成強制檢測要求，衛生防護中心總監徐樂堅解釋，目前強檢公告「以核酸為金標準」，假如在公告發出之前已經確診，不論是以核酸檢測陽性，或快速檢測陽性並已經呈報衛生署，大廈被納入強制檢測時不需要再檢測，以免增加傳播風險；但假如快速測試陰性者，仍需完成強制檢測。

徐樂堅又稱，中心允許近日確診者毋須遵從強制檢測公告，因為擔心新近感染者可能仍有傳染力，不希望把疾病傳播；另外過往感染者有可能由於病毒未清，導致靈敏度比較高的核酸檢測出現「復陽」結果。

（新冠疫情）