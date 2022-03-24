甲狀腺失調男病殁 醫局：未必關新冠

1月尾現甲狀腺風暴 留院病情反覆

醫管局昨公布公立醫院多170名患者死亡，年齡介乎29至106歲，162人為65歲以上長者，106人無打針；另滯後公布35宗死亡個案。4名較年輕死者包括已打兩針並有甲狀腺失調的29歲男病人，他因發燒兩周，並腳腫及氣促，1月27日到屯門醫院急症室，當時診斷為甲狀腺風暴，留院期間病情反覆，3月3日檢測陽性，3月22日急劇惡化離世。其餘3人為已打兩針的59歲末期癌症男病人、有長期病及沒打針的30歲女及58歲男病人。

增205死 最新死亡率0.59％

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，29歲男病人「無咩肺炎」，但甲狀腺分泌很活躍，本身有藥物處方，但他不願意服用，並估計其死亡與新冠病毒未必有直接關係。

第五波累計6356人死，最新死亡率0.59％，71%死者屬80歲以上。已打1針或無打針死亡率1.69%，已打兩針或以上死亡率0.1%。至於80歲以上長者，已打1針或無打針死亡率11.25%，已打兩針或以上死亡率3.22%。

另外，截至3月20日的過去一周，衛生署接獲一宗青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎報告，13歲女接種復必泰後一日內胸痛，情况穩定；3宗死前14日內打針的報告涉82歲女、55歲及85歲男，沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。

（新冠疫情）