陽性增1.2萬宗 近一個月新低 徐樂堅：數字會有波幅 難言疫情完全受控

明報記者

昨日新增的12,240宗陽性個案，包括4250宗核酸檢測陽性，當中4宗屬輸入個案，其餘7990宗屬呈報快速抗原測試陽性；第五波疫情累計增至逾107.5萬宗個案。11,485人正留醫，並多38人危殆及73人嚴重，103人留醫深切治療部。

平台期會有「震盪性下降」

防護中心：有市民不檢測沒病徵

衛生防護中心總監徐樂堅表示，第五波疫情於3月初達高峰，其後逐步下降，過去3日平均有1.2萬至1.4萬宗個案。他說，雖然現時個案呈下降趨勢，但觀乎其他有爆發過Omicron疫情的地方，它們從疫情高位平台期會有「震盪性下降」，確診數字會有波幅，強調不能掉以輕心，不能說現時疫情已完全受控。他又稱，可能不完全掌握市民總確診數據，因為有些市民不會檢測，很多時打了疫苗後沒病徵。

目標下月底滿70歲者九成接種

院舍方面，再多1間安老院出現感染個案，涉1名院友。第五波累計781間安老院涉疫，當中逾3.4萬名院友及8700名職員染疫，佔全港安老院友45%及安老院職員29％。徐樂堅表示，安老院爆發高峰在3月初，由高峰每日3000至4000名院友及員工感染，逐漸回落至過去3日每日500宗。他表示，目標是下月底院友及社區70歲以上長者疫苗接種率達九成。

分析297宗死亡個案 86%屬Omicron 8%Delta

第五波累計6356名患者死亡（見另稿），衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已為其中297宗死亡個案做病毒基因分析，當中86.5%、即257宗屬Omicron，8%、即24宗屬Delta，餘下16宗病毒量不足。被問為何Omicron死亡個案較多，歐指第五波疫情少數個案為Delta，計算死亡率要視乎Delta死亡個案佔感染個案多少，而第五波絕大部分是Omicron，其死亡率是低於Delta。

對於港大公布推算本港約六成人口已染疫，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨於港台《醫生與你》表示，自然感染後可維持3至6個月較高的抗體水平，但目前70至79歲長者兩針接種率約69%，80歲以上兩劑接種率則是四成，若太快放寬社交距離措施，未接種疫苗的長者將很容易受到感染。

被問Omicron變種病毒的感染者出現二次感染情况，許樹昌稱，根據目前資料，Omicron康復者有可能再感染，但並不常見，再感染的病情亦相對輕微，但過往曾感染其他新冠病毒的人感染Omicron的風險較高，全球約有10％其他新冠變種病毒的患者再感染Omicron。

（新冠疫情）