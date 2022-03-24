林鄭：抗疫非路線之爭 目標與國家一致

近日未提「動態清零」 稱手段不斷變

林太昨稱，現時抗疫工作非路線之爭，而要反問抗疫的目標、精神和手段。她說目前抗疫目標清晰，需要盡快遏制疫情，讓社會盡早恢復常態，目標是以最小代價達至最大的抗疫效益，亦希望最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。她又形容「抗疫精神」是努力不懈、堅定信心、不「躺平」，亦不心存僥倖，按科學為本，更精準地將有限資源放在刀刃上；抗疫手段會不斷變化和優化，「如果兩星期內，疫情起了很大變化，而我們還堅持很固執地做回兩星期前所說的事，這不是抗疫應該有的手段」。

稱沒棄全民強檢 疫情末段有用必做

至於全民檢測，她強調沒有放棄這手段，重申本地及內地專家均建議需掌握好時機。她又引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年日前在北京表示，本港不做全民檢測，不意味在疫情防控上「躺平」，她強調是將措施實行在最有效的地方，到了疫情末段，若全民檢測有助達至抗疫目標，便一定會做。

何君堯問4月中全民強檢否 林鄭：沒水晶球

昨午立法會首次以遙距方式舉行行政長官答問會。選委會界別議員何君堯對政府抗疫措施失當表示憤怒，質疑下月中解除禁飛令，並容許學校恢復面授課堂等，是否意味屆時疫情已近尾聲，而全民檢測能否在4月中推行。林太回應「恐怕現時沒有水晶球」，只能靠掌握的數據、指標趨勢等。她強調沒有改變說法，全民檢測是有成效的手段。

工聯會梁子穎問到，若現時要推行全民檢測，是否明天可做到。林太回應全民檢測非「今天按掣，明天便可做到」，需有序實行，舉例本港不能如內地在每條街設置檢測站，因此需設立系統供市民預約等。

對於林太稱沒有水晶球預視疫情趨勢等，實政圓桌田北辰稱其說法不清晰，而專家已明確建議4月中全民檢測。自由黨李鎮強認同無人可預視疫情發展，但政府應交代全民檢測和復常的條件，例如接種率、醫療系統容量等數字，讓公眾得悉大概指標。民建聯陳仲尼建議政府向公眾交代不同疫情走勢下的預案。

（新冠疫情）