檢討航班熔斷機制 方案日內公布 林鄭：觸發禁飛確診乘客量可調校

另會公布增檢疫酒店方案

因應航班熔斷機制，國泰航空現時每條航線只提供每14天一班機。消息稱，若未能調整航班熔斷機制，航空公司難以增加航班，而政府正檢討有關機制，同步尋找更多檢疫酒店供應，預計日內有公布，以趕及4月1日的撤銷禁飛令等新安排。

林鄭月娥表示，撤銷地區熔斷機制「並不等於不可以有航班熔斷機制」，在航班熔斷機制下，航空公司須檢查乘客的核酸檢測結果是否陰性、有否預約檢疫酒店等，但若同一航班抵港後，機上確診乘客數量多於某個數目，就須熔斷該航線，而確診乘客數目可以調校。她重申兩個熔斷機制並無不協調，形容是分層次地管制「外防輸入」。

實政圓桌田北辰建議將航班熔斷「禁飛期」由現時14日縮短至3日，並質疑停飛14日過於嚴厲，沒有科學根據。身兼中華總商會副會長的民建聯陳仲尼說，現時回港旅客登機前須接受核酸檢測，相信同一航班不會出現太多確診個案，他認為可考慮對個別航班熔斷機制作少許放寬，但必須考慮專家意見和按數據決定。

指停飛14日過嚴 田北辰倡縮至3日

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，航班熔斷機制已不合時宜及有微調空間，建議政府放寬措施以平衡抗疫及經濟復蘇。他解釋，目前海外主要流行Omicron變種病毒，加上來港旅客已接種疫苗，故認為可放寬機制，但同一航班有多少人染疫才觸發熔斷等細節，則留待政府與商界商討。他預計，隨着「禁飛令」解除，檢疫酒店房間數目將面臨樽頸，建議港府容許符合條件的入境港人居家隔離。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台節目稱，現時本港社區風險遠高於入境旅客，建議政府取消航班熔斷機制，並將入境者的疫苗接種要求由兩針增至三針。他建議為感染新冠病毒的入境旅客做基因排序，分析病毒種類，若出現新變種就重啟有關機制。

翻查政府社區隔離設施名單，截至3月17日，名單上有18間酒店，當中部分原為檢疫酒店，近日亦已開放5月及6月後的房間供旅客預訂。昨午立法會答問會上，工聯會麥美娟問及撤禁飛令後的檢疫酒店供應，林鄭月娥說目前未用盡隔離酒店，正與個別酒店商討轉型為檢疫酒店，而當中部分酒店已接收隔離者，需待他們離開並消毒酒店後才可轉型，冀盡快公布安排。

（新冠疫情）