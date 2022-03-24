本報5商場統計 九成人無掃「安心」 疫苗通實施一個月 警發一告票一檢控

明報記者 廖俊升

疫苗通自上月24日起實施，至本月22日，警方到指明處所報告及巡查18次，未有勸喻或警告，只發出一張告票和一次檢控。至於就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方過去一個月巡查食肆及其他處所共2900次，勸喻或警告兩次，發出109張告票和檢控27次。

記者昨午到5個商場觀察，包括東九龍大型商場德福廣場和apm，各商場入口有展示安心出行二維碼，其中馬鞍山廣場入口有廣播提醒市民掃碼，但記者統計發現掃碼者不多，亦無保安提示客人。以德福廣場一個出口為例，昨午5分鐘內有68人進入，僅6人掃碼（佔8.8%）；另外4個商場同樣，掃碼人數比例由9.2%至14.6%不等（見圖）。

無掃碼者：初守規 後來大家沒掃我也少掃

有掃者：要守法 有助防疫

黎小姐昨進入馬鞍山新港城中心時無掃碼，她說疫苗通實施初期受旁人掃碼影響，自己較守規則，之後發覺無人查，「話罰1萬蚊都沒人掃，後來發現大家都好像沒再掃，我也掃少一點」。何女士從地鐵站進入馬鞍山廣場時有掃碼，她認為要守法，「別人不做，不代表我也不做」，又指措施有助防疫。

超級市場亦為疫苗通被動查核適用處所。德福廣場一家超市，昨午5分鐘內有57人進內，僅7人掃碼。黃太進超市前有掃碼，但買了兩大袋貨品後難以拿出手機按安心出行離開鍵，之後再去商場又再掃碼，她認為疫苗通無用兼麻煩，因擔心被抽查罰款才掃碼。街坊王女士入超市時有掃碼，但入商場則無掃，她說商場二維碼不當眼，見旁人直入，自己便忘記掃碼，至於超市門口較小且人多，見有人掃碼，提醒了自己要掃。

物管業：實施順利 好多時都會掃

領展表示已調配較平日多一成的人手配合疫苗通，執行大致暢順，市民亦已習慣。香港物業管理公司協會發言人陳志球稱，疫苗通實施順利，「入商場的人大部分都自動自覺掃QR code，如有人忘記，工作人員會提醒他們，好多時都會掃」。

湯家驊：執法應更嚴 但要顧民情

梁子超：防控作用不大

對於被動查核是否令法例如同虛設，湯家驊認為執法應更嚴謹，但不少人要經商場回家，若執法人員太擾民，要顧及民情反彈，「要接受香港人不太喜歡被人問去哪裏」。他說商場執法第一線應由商場負責，派保安員駐門口，抗疫責任不止在政府。

梁子超說，在商場實施疫苗通主要是鼓勵市民打針，對防控沒太大作用。他說商場面積大，疫苗通只知某人進入場所，不能確定某人有否與他人接觸。他說不少活躍人口已感染，疫苗接種率亦提升，傳播風險會隨時間降低，只要商場不搞大型推廣活動，問題不大。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676