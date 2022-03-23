聶德權：港或「個人意識較強」 但與內地方向一致

「中新社」昨日刊出聶德權專訪，被問及有聲音質疑香港公務員是否積極參與抗疫，聶稱衛生署、食環署、民政事務局等，有超過七成、約14萬公務員投入抗疫工作。

個別公僕抗疫不力 會處理

聶指兩地公務員在社會管理、社會制度方面有分別，內地整體集體意識較強，香港「可能個人意識較強」，但他強調兩地整體目標、方向一致，是為防疫情爆發。

談及長者疫苗接種率偏低，聶解釋稱接種初期媒體和社會有信息發布不正確，也有抹黑疫苗、尤其科興的言論，造成長者誤解。而長者通常有長期病患，擔心針後副作用。一些院舍長者擔心家人反對，院舍負責人也憂慮長者針後發生意外如何照顧，派到院舍打針的醫生也較保守，因此進度較慢。

促院舍「找出」拒長者打針家屬

聶德權指現時院舍長者打一針比例約55%；另有約40%已確診，暫不能打針；還有約10%的家人反對長者接種。針對家屬反對的情况，聶德權稱現要求每間院舍把反對家屬「找出來」，讓醫護團隊直接與之聯繫，說明疫苗重要性及安全性，盼家屬改變心意。

（新冠疫情）