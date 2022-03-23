林鄭今立會答問 多黨聚焦抗疫路向

李梓敬質疑與毒共存棄通關

梁君彥表示由於政府需更多時間處理疫情，立法會近期無議員質詢環節，昨與特首溝通後，對方答應今日出席答問會。梁說政府前日公布暫緩全民強檢，答問會提供機會予特首和議員互動。

林鄭月娥前日曾稱，向政府施壓推行全民檢測的人應反思。一直力推全民檢測的新民黨李梓敬說，屆時會追問為何政府沒能力做全民檢測，亦會要求特首交代本港目前抗疫方向。他質疑本港現在猶如與病毒共存，主動放棄與內地通關，認為當局要清楚說明抗疫路線，預計答問會或出現激烈火花。工聯會陸頌雄說政府抗疫表現與市民期望落差大，相信不少議員會對政府有鞭策，「該鬧則鬧」，履行監察和批評角色。他稱除了未來抗疫策略，亦會問及對各行業的支援，及防疫抗疫基金的補漏拾遺。

狄志遠提緊急質詢 梁君彥拒批

多個黨派透露將主力質詢未來抗疫路向。民建聯梁熙稱屆時會針對通關時間表發問，亦會跟進安老院舍防疫政策，包括外展接種疫苗、隔離措施等，避免下一波再出現院舍大爆發。自由黨李鎮強和經民聯陸瀚民，均表示會關注復常路線圖細節。

新思維狄志遠早前申請就政府公布的復常路線圖提出緊急質詢，梁君彥昨日拒批，並稱可於答問會跟進。狄志遠說憂慮放寬防疫措施後，倘感染數字回升會否再收緊，會要求林鄭月娥回應。他又質疑對方前日要求議員就強檢「反思」，是與立法會對立，會反映應尊重立法會意見，認為行政立法機關在疫情下應合作。

另外梁君彥表示，立法會現時不處理不具法律效力事項，疫情無影響政府法案提交立法會，前後正處理4項法案，在立法層面立法會並無停頓或拖延。

（新冠疫情）