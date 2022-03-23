梁萬年：不做全民強檢非躺平 稱港降死亡最優先 陳凱欣斥政府不另提方案減感染

梁萬年昨日在國務院聯防聯控記者會上表示，全民核酸檢測涉及時機和條件問題，最有效時間為疫情早期，大面積檢測，識別和控制所有傳染源；另外為疫情後期，當降到一定水平後，展開檢測以達「動態清零」；條件上則要考慮檢測後對患者和密切接觸者的追蹤、隔離觀察的空間和人力資源等。

梁：自行快測對港具重要意義

梁萬年指香港疫情正在高位運行，如何在這時期集中資源降低死亡，以最大限度保護生命，是當前最優先工作；又指留意到港府實際上正擴大檢測能力，除核酸檢測外，也讓民眾在家自行做抗原檢測，通過報告系統及早發現感染者加以管理，認為措施對本港防疫亦具重要意義。

部分建制派過去力推全民強檢，特首林鄭月娥前日宣布「暫緩」強檢，惹來部分建制派批評。

選委會界別立法會議員陳凱欣昨稱，減死亡重症重要，明白政府集中在此投放資源，但不代表要完全放棄全民檢測等減感染措施；指政府暫緩全民強檢，但又未推出其他方案，才是令人感覺「躺平」的原因。她表示內地專家認同自行申報快測陽性有助抗疫，但政府未廣泛派快測包，一樣無用，建議政府考慮善用系統，推「快速測試通行證」。

梁子超：全民驗非清零唯一途徑

呼吸系統科專科醫生梁子超認同全民檢測需視乎有否條件推行，現時本港疫情仍處高位，此時檢測找出大量個案，政府無法應付，故暫緩決定恰當。

他認為全民強檢並非清零唯一途徑，以往第一至四波疫情沒做全民強檢亦能清零，參考以往經驗，在傳播自然放緩時做局部圍封強檢亦有助「清尾」，當局可待今波疫情回落時，視乎當時傳播模式再決定選用什麼方案。

（新冠疫情）