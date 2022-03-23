零售協會：逾六成商場業主未減租

零售管理協會於3月18至21日以概括性方式訪問18間會員公司，覆蓋12個主要零售類別、2800店舖及3.2萬員工。調查發現21間主要商場業主當中，9.5%業主提供廣泛減租，62%業主完全沒減租，或只向最多一間受訪公司提供支援，28.5%業主向個別公司提供租金紓緩，但減租幅度相對低。協會指出，第五波疫情對零售業打擊較以往任何一波猛烈，但業主支援更遲緩、態度更強硬。

身兼會德豐地產主席的梁志堅表示，大部分地產商已跟旗下商場租戶就租金完成協商，但有商戶拒簽條款等待免追租法通過。部分租戶過去3個月已用按金抵租，政府推出免追租，令業主不能收取6個月租金，部分地產商將物業抵押予銀行，業主不能收租仍要還息，變相「蝕上蝕」。

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，望立法會盡快通過暫緩追租法案。他說個別大業主願減租，呼籲更多業主寬減租金，又促政府考慮推「應急錢」，支援小型零售商戶。

（新冠疫情）