逾萬患者獲處方新冠口服藥 醫局：過去數日派藥增加不少

未有新增用藥者數字

李立業昨在疫情記者會表示，更新用藥指引後，手上暫未掌握新增多少病患者可使用口服藥的數字，但「過去幾日處方增加了不少」。他又表示，目前60歲以上病人不論是否已打針，只要與口服藥「無任何contradiction（藥物相冲）」，都獲建議服用口服藥；60歲以下病人則視乎是否高風險。

李立業表示，會考慮不同途徑讓病人得到口服藥的藥物治療，包括入院病人、指定診所病人，或在亞博館、社區隔離設施，「只要適合使用」，都會處方。

許樹昌：牽制病毒繁殖

宜病發3日內服用

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席港台節目《醫生與你》時解釋，新冠口服藥原理是牽制病毒繁殖，所以「愈早用愈好」，過了5日，病毒或已大量繁殖，可能引起免疫風暴，故此若病人病發後5日才服用便太遲，若能在病發3日內使用，效果更顯著，病人會較小機率變重症。

許樹昌補充，假如病人發病後5日病情轉差，目前有其他替代藥物，包括瑞德西韋及類固醇。另外，他說新冠口服藥副作用不多，包括腹瀉、腸胃有關的副作用。李立業亦表示，醫管局對用藥有詳細臨牀指引，暫時未有收到有病人服用新冠口服藥後出現嚴重副作用。

（新冠疫情）