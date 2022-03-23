臨時失業支援今起申請 當局：不透露審批自僱者準則

資助金額小 區議員望寬鬆審批

臨時失業支援計劃申請人須於去年10月至12月期間至少在港工作一個月，月入介乎2700元至3萬元，在提出申請時已失業至少連續30天。如市民受僱於受第《599F章》所限處所，例如美容院和健身中心，遭僱主要求短暫停工，而申請當日距最後工作日至少30天，亦可申請。兼職及自僱者亦可申請，若無收入證明可填個人申述書解釋。

沙田區議員冼卓嵐表示接獲多名街坊求助，稱不了解申請資格；他稱自僱人士無文件證明去年底的每月收入，他們雖可提交個人申述書，惟當局未列明審批申述書準則和方法，憂自僱者日後如被抽查，難證申述內容，或會被視作虛假聲明。冼認為計劃資助金額不大，審批宜寬不宜緊。

的士司機確診被拒租車 憂難證失業

65歲的士司機孫先生上月25日確診新冠，遭車主拒絕租車而失業至今。他表示難以提供收入和失業證明，亦不知自己是否符合自僱定義，「只希望審查當局明白就算」，又稱即使填寫個人申述書，亦擔心申述不獲接納。

社區組織協會幹事吳衛東說，接到多名基層市民求助稱不懂上網申請，而計劃由宣布至接受申請有一段時間，失業者難免有經濟壓力，有人曾於近月做了兩天散工，表示不知是否合資格。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲日前曾表示，如過去一個月曾做一兩天散工可照申請，當局會從寬處理。

創新辦昨回覆本報查詢，稱審批個人申述書時，政府及其代理人有權向申請者查詢或澄清資料，例如向僱主索取受聘期間資料、到辦公地點審核，以及聯繫政府部門或其他相關機構核對等，為免影響防止濫用機制成效，不透露具體處理方法和判斷準則。

（新冠疫情）