「安心出行」重開推送強檢通知 政府稱檢測能力提高恢復公告 3個月內曾陽性可豁免

政府上月25日公布暫停發出強制檢測公告，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮當時曾解釋指疫情嚴峻，且核酸檢測出現瓶頸位，希望把資源留予真正有需要的人。

當局昨表示，隨着近日香港檢測能力提高，決定恢復發出強檢公告，要求曾到高風險地點者接受核酸檢測，將按風險評估制定地點名單，並會透過安心出行程式通知市民，提醒曾到訪相關地點人士檢測。

不接受快測陰性代替強檢

政府表示，3個月內曾檢測呈陽性者，包括已記錄的核酸陽性及已申報的快測陽性個案，毋須再接受強檢；須接受強檢的市民除非曾申報快測陽性，否則不能用快測陰性代替強檢要求。另外，除非持醫生證明書證明因健康原因未能以鼻咽拭子樣本檢測，否則亦不接受遞交深喉唾液樣本強檢。

歐家榮昨在記者會表示，現時社區中心每日檢測量約為10萬至12萬人次，希望讓市民「願檢盡檢」以截斷傳播鏈，會密切留意檢測人數和檢測能力，將透過兩個網上平台收集患者職業、工作地址及住址等資料進行風險評估。若有大廈或特定場所出現多宗個案，便有可能納入強檢公告，由於個案遍佈多處，初期會先針對高風險或人流集中地點強檢，而非個別餐廳食肆。

歐表示，當局現時正收集更多患者資料，若之後陽性個案數字再回落，將深入調查和分析，以做流行病學追蹤；當局目前容許密切接觸者家居檢疫，若情况許可，有可能安排其他密切接觸者入住社區隔離設施檢疫。

昨日新增14,152宗陽性個案，歐表示近日疫情維持1.5萬至2萬宗個案，與一至兩周前比較似有下跌，但形容現時疫情於高位停滯，未見穩定及持續回落趨勢，「千祈唔好以為數字跌咗、開始好轉」，稱疫情絕對有可能反彈，呼籲市民切勿放鬆。至於每日死亡數字未有減少，他說患者感染至死亡相隔一至兩周，故死亡數字一定有滯後。

梁子超：發強檢令須審慎

免多人排隊檢測

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以往暫停強檢因政府「驗唔切」，若現時能做到24小時內出結果便值得重啟，因快速測試有假陰性，強制核酸檢測可找出遺漏個案及協助截斷傳播鏈，為日後放寬社交距離措施提供條件。梁稱，當局須審慎判斷哪些地方須發強檢令，避免再出現太多人檢測排隊情况，又指如餐廳等公眾地方應有爆發迹象才納入強檢。

明報記者

（新冠疫情）