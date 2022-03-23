多家酒樓下月重開 業界冀提早4月准晚市堂食

根據政府提出的路線圖，首階段擬放寬食肆晚市堂食至10時及4人一枱等，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，首階段措施「點都有進步」，期望5月能放寬至8人一枱，在母親節做到更多生意。他透露，已決定下月1日重開酒樓，稱疫情似乎有下降趨勢，而且本港很多人已感染，疫苗接種率也高，形容重開的決定「安心」，酒樓會做好防疫措施。

盼5月可8人一枱迎母親節

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，全港至少一半酒樓已暫停營業，很多「白交租」，長期關閉也會流失員工；隨着疫情回落，酒樓近期陸續重開，也有部分因較多員工染疫而暫未能重開。

楊位醒又說對政府提出的路線圖「無咩信心」，相信屆時很多酒樓已支撐不住，希望政府提早至4月初容許食肆晚市堂食。

另外，原定3月20日全線復業的明星海鮮酒家集團，日前稱因人手安排問題，延至下月1日全線復業，分店營業至下午4時。

（新冠疫情）