兩男涉網上煽惑「播毒」被捕 一為公院放射治療師

檢被捕者5手機5電腦

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌稱，警方昨於西灣河及深水埗分別拘捕29及41歲男子，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）第32條，即「任何人不得使他人蒙受感染的危險」，並檢取5部手提電話及5部電腦，均屬被捕者所有。

兩人涉嫌在今年2月，在網上鼓吹新冠病毒陽性市民外出「播毒」。戴提到，41歲男子明知自己染疫，但未有理會政府的隔離限制，仍外出用膳。警方同時發現，29歲男子涉嫌在2019年12月，在網上鼓吹他人對警務人員使用暴力，同時干犯「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」。

據悉，被捕41歲雷姓男子為水果店職員；29歲楊姓男子則報稱放射治療師，在律敦治醫院任職，二人已獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。醫管局表示，不評論個別員工在工作以外的事宜；如員工因違法被捕，醫院會根據人力資源守則跟進。

負責處理放射技師註冊及操守的放射技師管理委員會回覆查詢時表示，所有註冊放射技師如曾於香港或其他地方被裁定干犯可判處監禁的罪行，委員會可根據《輔助醫療業條例》第22條作紀律聆訊並決定其處分，包括將該註冊放射技師從註冊名冊除名、譴責或發出警告信。

警未交代涉事言論網上平台

戴子斌未有交代兩人具體言論及涉事平台，稱兩人於一個「傳統少少」的社交媒體平台及網上討論區發布言論。被問如何確認兩人行蹤、是否有透過「安心出行」，戴子斌僅稱是經情報分析、在網上及現實世界調查。

（新冠疫情）