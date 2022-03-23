陳肇始：視時機再考慮全民強檢 稱感染數高企 不能一刀切寬限

孔繁毅：放寬社交隔離措施

各階段可只隔一周

陳肇始昨在港台《千禧年代》稱，疫情雖有下降趨勢，但仍要通盤考慮整體情况，包括確診個案數字、污水檢測結果以及公立醫院牀位數量等，要持續監察疫情，現時社區仍有傳播鏈，故要小心處理、逐步放寬限制，至於入公院是否要打針則未有定案。

政府決定暫緩全民強檢，陳肇始表示，當前急務是集中資源減少感染、重症及死亡，至於何時再推行，她說政府將繼續分析及研判疫情，按內地和本地專家意見，如時機及條件適合，將再考慮推行全民強檢。被問是否難與內地恢復通關，她強調當局未有放棄恢復正常出行的目標，一直就防疫工作與內地聯繫，亦得到內地支援。

孔繁毅昨在同一節目分析，認為現時分階段放寬措施是合適決定，稱疫情未完全受控，應在復活節假期後才逐步放寬限制。他預計全港已有約一半人口染疫，加上接種率持續上升，預料疫情將以較快速度回落，可能下月單日新增個案已回落至三位數；若情况許可，可以加快3階段放寬限制，如相隔一周實施下階段措施。

至於全民強檢，孔強調已錯過最佳推行時機，認為如果未來疫情回落速度快，推行全民檢測可能只能找到小量個案，成本與得益不成正比，對提早結束疫情幫助不大；又說病毒仍在社區傳播，認為本港難達真正「清零」，應將目標改為穩控疫情。

（新冠疫情）