撤禁飛未撤熔斷 國泰航線14天一班 議員商會倡調整機制 應對回港潮

本報向食物及衛生局查詢，會否因應取消禁飛而修改熔斷機制，局方表示，如有調節會再公布。

國泰稱因應熔斷 免顧客突受影響

對於解禁航線每兩周只有1班航班，以及恢復更多航班的可能性，國泰航空發言人稱，正努力為乘客安排更多航班在下月1日起復飛，但因應政府熔斷機制，為免顧客因突如其來的情况而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，國泰只能每條航線每14日才安排一班航班。

以不少港人留學的英國為例，國泰網頁顯示，4月只有一班航班從倫敦來港，經濟客艙已滿額；5月的兩班航班，至昨晚其中一班的經濟客艙只餘3個座位。維珍航空網頁則顯示，4月沒有航班從倫敦來港，5月則每天有航班。

18酒店轉回旅客檢疫 只可預約5月後

除了機票，回港香港居民亦要先預訂「檢疫酒店」，但政府早前把部分酒店暫改作患者入住的社區隔離設施。政府最新已把18間酒店重新轉回檢疫酒店，但只可預約5月、6月後的房間，昨晚所見，大部分有房供應，但部分廉價房間已沒有，可預約的房間每晚約1000多元。據了解，政府會考慮因應需要，把部分用作隔離的酒店提早轉回旅客「檢疫酒店」。

商界（一）立法會議員、行政會議成員林健鋒表示，若每個乘客依足所有要求登機，抵港後發現染疫，卻要「罰」航空公司不太好。他認為政府要調整有關的熔斷機制，強調並非「放鬆」，而是因應回港者人數將增加，熔斷機制亦應按比例調整。他又指出，各地對新冠病毒核酸檢測呈陰性的Ct值標準有別，希望可統一，以免因此觸動熔斷機制。

廠商會回覆表示，留意到滯留海外港人數量不少，檢疫酒店供應和航班數量難免出現瓶頸，希望有關當局和航空公司視乎疫情發展和市民需要，適時檢視熔斷機制和航班安排。

總商會冀進一步撤國際旅客限制

不少領事館、商會希望政府進一步放寬外國旅客來港的檢疫措施。總商會總裁梁兆基昨在港台表示，政府縮短檢疫期是好信息，但希望可進一步撤銷國際旅客的限制，最終達至免檢疫進入本港。他說外商可在港短暫停留，展覽業等行業才可恢復。食衛局長陳肇始在同一節目表示，首階段取消禁飛是考慮到不少港人在外等候回港，稱任何放寬措施需一直調整、監察；至於何時再調整，她說主要考慮人流，需視乎情况是否穩定再決定。

明報記者

（新冠疫情）