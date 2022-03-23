滿60歲打三針 兩疫苗防死成效同98%

港大醫學院團隊根據本港疫苗接種情况，以及截至3月8日的入院患者數據，包括6700宗輕症、5200宗重症及4100宗死亡個案，發現對於60歲或以上患者，打一針復必泰的預防死亡成效（effectiveness）為73%，一針科興為51.2%；兩針復必泰為92.3%，兩針科興為77.4%；三針復必泰為98.1%，三針科興為98.3%。

梁卓偉：來不及打三針者

第二針可轉復必泰

至於防重症成效，同樣在60歲或以上年齡組別中，一針復必泰為65.6%，一針科興為40.4%；兩針復必泰為89.6%，兩針科興為72.2%；三針復必泰為98%，三針科興為97.9%。

梁卓偉說，數據顯示市民一定要打三針疫苗，若能打三針，打哪一種疫苗都無所謂，但若來不及打三針，例如只打了一針科興，第二針可考慮轉打復必泰。他又說，數據是根據入院者數據計算，還有其他因素要考慮，如打三針者本身或較健康等。

何栢良引報告 續建議長者打復必泰

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良​昨在facebook引述哥倫比亞研究人員在《刺血針健康長壽》發表的全國疫苗成效評估，分析60歲或以上長者接種不同疫苗後預防住院和死亡的成效，其中80歲或以上打復必泰後，預防入院、預防入院後死亡和預防非入院死亡的成效，分別為79.3%、92.7%和83.4%；同一年齡層長者打科興後預防上述三種情况的成效，分別為43.4%、66.3%和59.1%。何表示，基於愈來愈多的科學實證，維持強烈建議年滿80歲長者打復必泰。

歐家榮表示，據現時數據，無論打科興還是復必泰都可大大減低長者死亡率，整體而言，80歲或以上長者若已打兩針或以上，比起未打齊兩針，死亡率相差四五倍。他又說，科學委員會早前建議已打兩針科興者，第三針可選復必泰，但會尊重接種者意願。

（新冠疫情）