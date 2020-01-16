港大料鬆綁爆第六波 增220萬染疫 倘接種、口服藥足夠 選「走向風土病」早好過遲

若口服藥覆蓋八成 第六波可承受

港大醫學院根據數學模型推算，截至3月20日（本周日），本港染疫人數已達440萬，若社交距離措施及市民社交水平維持現狀，預計4月底每日感染人數會少於1000，政府下月開始逐步開始放寬社交距離措施之時，累計總感染人數約450萬，死亡人數8383，前提是有足夠口服藥及較寬鬆地向病人處方口服藥。

港大又預計，若逐步放寬社交距離措施，加上市民抗疫疲勞、增加出行等，個案數目預計會在4月底至5月初回升，並出現第六波疫情，假設6月1日各項防疫措施已全面放寬，且口服藥覆蓋率達80%，預計第六波疫情會在6月初見頂，每日入院人數約377，醫療系統應可承受，至6月30日染疫人數會增至668萬，死亡人數增至9476。相關數據已假設放寬入境限制後，每日「走漏」100至1000宗輸入個案入社區，團隊認為本港染疫個案眾多，只要確保旅客已打疫苗、上機前驗出陰性，相信放寬入境限制對本港疫情影響不會很大。

梁卓偉：三輪全民檢測不夠「清零」

政府計劃下月起逐步放寬社交距離措施，港大醫學院院長梁卓偉表示，社會應盡快討論前路要如何走。他分析「動態清零」和「走向風土病」兩個選項，稱若要動態清零，要在每日染疫個案跌至低三位數時推行全民檢測，但三輪全民檢測亦不足夠，並要準備好每找到一宗個案，都可能要追蹤高達100名接觸者安排檢疫，另因大量人已染疫，部分人在全民檢測中仍會驗出陽性。他又說，很難長期保持零個案，對於入境者、機組人員等，要採取更有效措施，做到滴水不漏。

「走向風土病」兩條件：

70歲長者九成打兩針、足夠口服藥

梁卓偉續稱，若要「走向風土病」，有兩個先決條件，其一為70歲或以上長者兩針疫苗接種率達90%，其二為有足夠口服藥，並較寬鬆地向70歲以上長者、院舍院友、嚴重長期病患者或免疫缺陷等患者處方口服藥。此外，防疫措施要因應疫情不斷調整，例如若見有病牀不足的端倪，就應收緊措施。

梁卓偉說，選擇什麼選項要考慮經濟、民生等，但即使現在選擇動態清零，都只是一個「中途站」，走向風土病是必經之路，從科學角度，早些可控地進入風土病階段好過遲些進入，因港大估算現時本港六成人已感染Omicron BA.2病毒株，對於餘下四成人，對比起將來面對其他未知殺傷力的新變種，暴露在Omicron之下或更安全。至於會否影響和內地通關，他說現時兩地疫情風險不同，一定無法和內地通關，但中長線一定會通關，而是否通關不止考慮科學和公共衛生。他說，本港曾9個月清零，亦未能通關。

歐家榮：現按「清零」處理疫情

歐家榮昨在疫情記者會被問及現時是否合適時機「走向風土病」，他說目前仍按動態清零方式處理疫情。他又說，暫時見到個案數目在高水平徘徊，目前很難準確評估將來疫情走勢，會繼續留意，強調絕對有可能反彈。

明報記者

（新冠疫情）

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