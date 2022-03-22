染疫轉陰4日始解封帳戶 外賣員嘆收入減

兼職外賣車手阿包3月8日收到陽性通知，他即日通知戶戶送（Deliveroo），帳號隨即被凍結。阿包已接種3針疫苗，沒有病徵，7天後（14日）隨即傳送陰性報告，惟帳戶至18日才重開。阿包稱，每日收入約有500至1000元，早前因染疫無法上班致收入大減，對帳戶一直被凍結感不滿。

職員稱多求助 或來不及處理

協助阿包的外賣員權益關注組成員嘉泳，上周五協助致電戶戶送，她引述職員稱帳號本應於15日解封，但稱收到過百宗解封求助，或來不及處理，「可能唔記得咗」。戶戶送其後解凍阿包的帳戶，但他已失3日收入。

戶戶送原先稱設支援基金，為染疫或須隔離外賣員提供最多14天經濟支援，惟阿包至今仍未知悉如何申請。嘉泳引述戶戶送職員稱仍未決定細節。阿包亦後悔申報陽性結果，認為平台給外賣員「假希望」，若不向平台申報，還可及早復工。

職員稱援助基金細節未定 戶戶送：兩周入帳

另一外賣平台foodpanda稱為染疫外賣員提供2000元現金支援，嘉泳認為金額很小，不足補償染疫外賣員。關注組本月初發起網上聯署，至昨有359名外賣員參與，要求foodpanda及戶戶送更改政策，毋須外賣員送餐上門。

戶戶送回覆稱，「外送專員援助基金」一般由申請到批出需時約一周，金額會於一至兩周內入帳至銀行戶口。戶戶送又稱，會在收到申請兩個工作天內重啟其帳戶。Foodpanda回覆查詢稱，保險公司正積極處理有關申請，亦有為外賣員提供其他支援，派發7000份快速測試套裝、口罩、消毒洗手液，並提供免費保溫袋光觸媒塗層服務。

（新冠疫情）