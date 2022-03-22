蕭澤頤：第五波逾一成警中招

須每日檢視人手 將來或調配學警

蕭澤頤說，第五波疫情有逾一成警員染疫，要確保能維持社會治安是一大挑戰。他說警方每日都須檢視人手，調配原於內部做支援工作的警員，如負責訓練的警員、警察投訴科等到前線支援，將來或會調配警察訓練學校的學警以擴充人手。他稱面對疫情，警隊會確保維護日常治安、服務市民，以及維護國家安全的工作不受影響。他又說，面對假新聞、假消息，希望兩小時內盡快澄清，如有人故意發放假新聞、假消息甚至煽動他人做違法行為，警方一定果斷執法。

他又說今波疫情高峰期有191名警員參與個案追蹤辦公室工作。警隊亦負責管理一些社區隔離設施，除前線警員外，亦招募逾400名退休同袍。警隊又幫助有關部門盡快轉運滯留醫院的患者遺體，過去兩周已運送逾1400具。由於醫護人手緊絀，警察醫療特別小組成員協助運送陽性患者或負責部分非緊急醫療救援工作，蕭稱有逾50人自願參與，每天工作約13至14小時，更有人因此染疫。他很感謝同袍，「有很多同事很多時候是在很低防備、風險很高的情况之下工作」。

兩周助運1400遺體 逾50警自願助運患者

蕭特別提到一名在醫院警崗工作的前線同事，有天他脫去防護裝備準備下班之際，遇到醫護人員正搬運新冠患者遺體，他第一時間協助。蕭稱自己其後致電該同事，對方說參與這工作很值得，那刻他不會想到風險，最重要是齊心抗疫。

蕭澤頤的訪問於昨日特首宣布暫緩全民檢測前刊出，他稱如有全民檢測，警員輪班工作將由3班減至兩班，屆時警員每日至少工作12小時。

（新冠疫情）