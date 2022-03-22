協助院舍措施 羅致光認落後疫情 昨無院舍疫情個案 張竹君：好徵象

衛生防護中心昨公布，最新24小時無收到院舍出現疫情的個案，中心傳染病處主任張竹君認為是好徵象。她表示，最近兩三日見到院舍呈報數字有所下跌，可能因本港整體疫情開始穩定，而院舍有不少院友已染疫，其餘不少院友已打疫苗，但要再觀察長一點。

羅致光昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，袁國勇2020年協助政府列出清單，協助院舍防疫，他引述袁國勇曾表示，防疫抗疫工作追不上疫情發展，「我相信是事實」。羅解釋疫情來得太快，今年1月亞博本身只有一個場館用作檢疫，後來疫情迅速發展，已逐步增至5個館，並因應實際需要變更用途，盡量追趕。

倡長者打復必泰 何栢良：3針科興需4月

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目強調，強烈建議長者不論劑次均應接種復必泰，除保護效果較好，相隔21日打兩劑復必泰已完成接種，相反科興要歷時4個月打3劑才算完成，有較長時間面對感染風險。

本報前日報道提及死者接種疫苗情况，已註明未能反映兩款疫苗預防死亡的有效率，政府同晚發新聞稿稱有傳媒就死者打針情况作誤導性報道。何栢良說，若要比較死者接種哪一款疫苗，需考慮死亡人數差距、來自院舍或社區，以及是否長期病患等因素，而報紙本身非科學期刊，只是平鋪直述相關百分比，市民若自行演繹數據或有錯誤，需小心理解，現時當務之急是讓長者盡快完成基本接種。

另外，社署昨宣布設於啟德郵輪碼頭的暫託中心首階段投入運作，設1200張病牀，今日首階段投入服務的約400張病牀，餘下約800張病牀預計本月底啟用。

明報記者

（新冠疫情）