稱內地醫護已全面投入 醫局：亞博可增收200人

認雙方工時有別或調整 稱舒服是大前提

李稱，內地醫護抵港前，醫管局管理的8號及10號展館只約20名本地醫生及100名護士、支援人員，能力有限下最多可接收約250名病人，相等於照顧6個老人科病房，現有內地醫護協助可接收更多患者，目標未來一至兩周內收滿展館內約450張病牀。他又說，兩地醫生每日開會交流意見，現時內地醫護會參與處方藥物、巡房等工作，有內地醫生已能獨立巡房，形容內地與本地醫護無分主副、無分彼此，雙方合作感覺良好，未見有矛盾；並稱有內地醫護多次向他說「好心急」協助病人，令他很感動。醫管局經理（護理）林彩霞補充，內地護士與本地護士工作無差別，不論抹身、換片還是打針派藥雙方均有參與。

目前內地醫護在港工作並無受薪，李立業說，內地醫護會以24小時輪更制，每更4小時在「紅區」工作，其間會做巡房等臨牀程序，下班後配合閉環管理返回酒店；本地醫護則每更8至9小時，「紅區」工作2至3小時後轉到「綠區」做文書，之後再返回紅區。他承認整體工時有別，但認為分別不大，在協同模式下「大家比較舒服」是大前提，亦不排除會繼續商討。

已改善流程減家屬焦慮 籌備增洗澡設施

上周三由社署管理的亞博展館有3名長者不治，被問到是否人手不足，李稱不便評論社署展館人手是否足夠，社署有自己的照顧隊，醫管局現每日派3至4名醫生到展館支援，暫未知日後會否安排內地醫護協助。 另外，近日有不少家屬投訴與亞博留醫長者失聯，且未能安排其洗澡，李稱留意到情况令家屬焦慮，現已改善流程，病人入住亞博時醫生會聯絡家屬，其後由護士或支援人員聯繫，當局亦正籌備增設病人洗澡設施。

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