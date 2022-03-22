滯公園免傳稚弟 染疫童送隔離等半天 屯院求醫被拒收入院 父：政府好像消失了

原稱早上接送無回音 查詢被着重辦

John一家五口，3個兒子分別8歲、5歲和5個月大，均未接種疫苗。John表示，長子前晚咳嗽和發燒，快速測試呈陽性，他遂召救護車並陪長子到屯門醫院，醫生診治後拒收兒子入院，處方咳藥和退燒藥讓孩子回家隔離，但John擔心兩名幼子會受感染，央求讓長子入院不果，希望可入隔離設施，但衛生署熱線無人接聽，經999熱線轉介下向負責安排隔離的消防處登記平台求助。

至昨日凌晨3時許，John收到消防通知稱會於早上安排送往隔離設施，父子倆於是留在醫院等至清晨，返回蝴蝶邨住所樓下，結果一直再無消息，中午過後再向消防處和999熱線查詢，消防處平台只有機械式要求再登記；999熱線則稱如按程序需先送急症室處理，「一切重新來過」，徬徨無助下向本報求助。幾經折騰，John傍晚終接獲抗疫巴司機通知，父子倆6時上車前往竹篙灣。

消防：一般24小時內安排送隔離

消防處表示，昨日凌晨近3時經WhatsApp收到一名居於蝴蝶邨的小孩確診，希望入住社區隔離設施，同日早上已即時處理，聯絡合適隔離設施及預留房間，確認後將個案轉交抗疫巴士公司安排接載。一切安排妥當後，該處致電通知該小孩父親，昨午小孩已由父親陪同入住隔離設施。

至於長子如何染疫，John透露，自學校停課後妻子和孩子從無出街，只有他一人外出上班和買物資，亦因工作關係他每日要做快速測試，至今仍陰性，故懷疑兒子是上周三所住大廈圍封強檢時染疫，他說當日檢測人員拒為長子和次子上門採樣，兒子亦只有當日曾外出。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，無證據證明這個案在檢測期間染疫，他說樓宇本身有很高傳播風險，即使留家亦有感染風險，但他亦建議政府在圍封強檢上應安排分批採樣，避免大批居民聚在大堂等公眾地方和共用升降機，居民則要戴好口罩、保持社交距離，回家後要做好雙手清潔。當日負責該廈圍封強檢的稅務局稱，檢測站的安排及採樣程序已遵照有關防疫安排，以避免居民受感染。

明報記者

（新冠疫情）