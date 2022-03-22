陽性連跌5日 醫局：出入院人數已平衡

醫管局表示，近日疫情有下跌趨勢，以往入院人數多過出院人數，近期已平衡，醫院情况有改善。被問及公立醫院非急症病人是否亦要出示「疫苗通行證」，醫管局稱會彈性處理。

非急症病人須否疫苗通

醫局：彈性處理 救人第一

昨新增的陽性個案包括4,523宗核酸檢測陽性，以及9,545宗快速抗原測試陽性呈報個案，第五波累計染疫人數近105萬。此外，昨公布223宗死亡個案，包括179宗新個案及44宗滯後個案，醫管局認為新個案當中有兩宗未必與染疫有關，包括一名44歲住院舍男子及一名上月曾「通波仔」的57歲男子。

連同昨日個案，第五波死亡人數累計5,906。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前整體死亡率約0.56%，沒打針死亡率約2.75%，打一針約0.62%，打兩針約0.1%。政府前日披露，80歲以上長者無打針死亡率15%，打一針科興死亡率5.83%，打一針復必泰死亡率3.44%，打兩針科興死亡率2.95%，打兩針復必泰死亡率1.51%。本報昨分別以書面及在記者會向衛生署查詢其他年齡層數據，張竹君表示不會在記者會逐一公布，因「太長、好難消化」，重申打一針可減低死亡率很多倍，打兩針可減更多。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業稱，近日疫情有下跌趨勢，以往入院人數較出院多，現時已平衡，醫院情况有所改善。被問及公立醫院病人、包括覆診病人是否要使用疫苗通行證，他說大方向是鼓勵市民打針，但若病人情况緊急，會彈性處理，「救人第一」，若有決定會再公布。

許樹昌：要觀察鬆綁影響

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時感染個案慢慢回落，但未來疫情走勢受多種因素影響，現階段難以預測，仍要觀察，包括逐步放寬防疫措施後的影響等。

呼吸系統專科醫生梁子超說，按污水監察陽性比率數據，本港疫情上月底應已見頂，配合近期感染數字，顯示疫情明顯呈跌勢，形容變異病毒株Omicron「來得快又去得快」，情况與其他地區相似。他預計未來疫情會繼續慢慢回落，但隨着防疫限制放寬，部分長期留家的人如長者及兒童等會外出，將有感染風險，屆時須做好追蹤及監察，避免疫情反彈。

（新冠疫情）