年滿60今起獲口服藥 不論打針否 梁卓偉倡醫局配對病史 送藥上門

60歲以下未齊針高危者亦可用

按醫管局以往的用藥指引，兩款口服藥使用準則，包括未完成接種疫苗，以及70歲或以上、或70歲以下但有高風險因素的患者。醫管局昨更新指引，所有60歲或以上患者，不論疫苗接種情况，均可獲處方口服藥；至於60歲以下患者，若有高危因素及未完成接種疫苗，同樣適用。指引另列明，有嚴重免疫功能問題的患者，不論年齡及接種情况均可獲處方口服藥。

醫管局總行政經理李立業昨在記者會回應稱，隨着疫情發展會適時改動指引，現時在年齡及接種要求上有所調整，冀更多病人受惠。

孔繁毅回覆本報稱，新指引今日生效，修訂旨在令更多高危長者受惠。新指引下，60歲以下高危患者仍需符合未完成接種疫苗的條件，才可獲處方。被問到有否空間再取消疫苗要求，他說如再放寬未必有足夠庫存，需優先供予更高危者。

許樹昌：助減重症 下調年齡穩陣

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時下調用藥年齡，將有更多輕症長者可提早服藥，進一步減低重症風險。他說，年輕已打針患者多屬輕症，按以往口服藥相關研究，主要用藥目標是長者，故下調用藥年齡至60歲已「好穩陣」，能覆蓋最高風險患者。

梁倡准私院開藥

另一政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，更改口治療新冠口服藥是重要及關鍵的一步，但不要忘記亦須確保所有高危病人要獲得有關藥物。他指當局除透過醫管局處方口服藥，亦應讓私家醫院的門診及急症室可處方口服藥，並考慮如何進一步擴大應用，令有需要患者能獲取藥物，例如衛生署獲得陽性呈報可每12小時將有關病人資料傳予醫管局，醫管局在其病歷系統配對資料，以年齡及病史找出高危病人，之後透過速遞將藥送到病人家中，這正是英國國民保健服務（NHS）的做法。

有公院內科醫生說相信當局以往顧慮藥物供應有限，及疫情再惡化令患者急增，故用藥指引較謹慎；現時有更多藥物抵港及疫情放緩，故有空間放寬，料日後用藥可較「鬆手」。

明報記者

（新冠疫情）