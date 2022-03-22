連續兩晚出稿回應傳媒報道 政府：已提交4草案

本報報道提「另交4法案」

事實上，本報昨日於報道指出，政府原擬上半年提交的15項法案進展，原計劃（政府今年1月向立法會提出）中的15條法案只提交了一條，涉及取消強積金對冲。而昨日報道的第5段，亦指出「政府另提交4法案」，提及包括政府昨日的聲明提到的、與預算案相關的法案；報道亦有提及今屆立法會會期至今，政府有5項法案首讀，並與上屆立法會同時段相比，上屆只有4項法案首讀。

發言人：報道不完全反映事實

政府發言人認為，有關報道「不完全反映事實」。

政府聲明稱，按照一貫做法，政府會於每個立法年度開始時，向立法會內務委員會發出預計的立法議程，反映政府當時的計劃，並說政府清楚指出會因應社會的需要、政府政策的優次、立法草擬過程等，不時修訂立法議程內的項目及時間表，政府在1月20日致函予立法會內務委員會主席已闡明有關安排。

發言人又提到，原擬在上半年向立法會提交的其他條例草案，目前只有少部分預計會因疫情而影響諮詢及草擬過程，但相關政策局的立法草擬及準備工作不會停止，會繼續有序推進。

根據本報昨日報道中所指的15條原擬上半年提交的法案，正是政府聲明提及「原擬在上半年向立法會提交的其他條例草案」，即政府提及在1月20日致函予內會主席的信件所列出的法案，當時所列上半年擬提交的法案，並不包括發言人昨晚所提及的《2022年撥款條例草案》，以及《2022年僱傭（修訂）條例草案》和《2022年收入（稅務寬免）條例草案》。

（新冠疫情）