林鄭：仍施壓全民強檢者應反思 議員：2月宣布現始悉困難 政府應反思

譚耀宗：決定權在港府

林鄭月娥說，政府就全民強檢評估，每日需要8萬人手，形容規模之大史無前例；專家認為現階段不適合將有限資源放在全民檢測，又引述內地專家稱，本港社區組織動員能力較弱，未必做到「不漏一戶」。她稱，若時機合適及具備條件，會再考慮全民強檢。行會成員湯家驊說，暫緩全民檢測是「畀面」建制派，認為全民檢測一直是建制派用來為難林太的政治口號，中央要求強檢並非事實。

稱建制派用以為難林太

湯家驊：非中央要求

譚耀宗認為，本港要負起抗疫的主體責任，由特區政府決定全民檢測「能否做得到，做得好」，「動態清零」是目標，全民檢測是方法之一。新民黨主席葉劉淑儀認為，中央客觀上希望香港全民檢測，做不到亦無辦法，惟質疑特首說動員有困難，但每次選舉都能動員幾萬人。

選委會界別議員陳凱欣認為，倘不推行全民強檢，政府應交代如何從疫情高位減少感染數目及切斷傳播鏈，政府不會現在才突然發覺動員能力不足，斥當局議而不決。實政圓桌田北辰批評，暫緩強檢變相望天打卦等待確診數字下降，憂4月亦未能復常。民建聯梁熙表示，強檢最理想時機為疫情初期或後期，現在本港疫情仍處於高位，隔離設施不足，是否推行日後可作科學決定。

林鄭月娥在記者會反駁有立法會議員稱全民檢測「有心就做到」，更稱昨日早上仍向政府施壓的人應反思。田北辰昨早在電台節目促請推行全民檢測以與內地通關。他回應林太說法稱會反思對方當初為何宣布可全民檢測，昨卻說有困難。

陳凱欣：咁多人死 誰更值檢討？

1月已要求全民強檢的陳凱欣表示，當局錯失檢測最佳時機，「至今過百萬人感染，有咁多人死亡，究竟誰更值得檢討抗疫措施」。工聯會麥美娟反問，2月曾宣布推行全民檢測的官員是否也需要反思。

新民黨李梓敬質疑，林鄭要求民意代表反思的說法奇怪，反問政府經過兩年疫情仍未提升抗疫能力，曾否反思。

（新冠疫情）