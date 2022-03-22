增18檢疫酒店 接受5月起預約

聞檢疫縮短 家長急撲酒店

港府早前公布的第7輪指定檢疫酒店名單，原有44間酒店供預約，其後部分酒店不再接受預約，餘下25間，按政府公布資料，當中大部分酒店4月已爆滿，其中以九龍區酒店數量較少，部分在4至6月已爆滿。政府昨新增18間檢疫酒店，部分早前轉作隔離酒店，包括分別由新世界及新地早前借出用作隔離酒店的九龍貝爾特酒店及九龍東皇冠假日酒店。

何太的女兒今年6月底在加拿大完成中五課程，兩年未返港的她原計劃繞道其他國家返港，但扣除檢疫時間最多僅可留港10天，本已打消計劃，得知取消禁飛後檢疫時間縮短，何太即找酒店訂房，終找到一間每晚近2000元酒店預約。何太計劃於航空公司開放更多航班後再買機票，「轉幾個站要那幾天內返到來」。

航班方面，國泰航空網頁顯示，以英國倫敦及曼徹斯特返港航班為例，下月直航航班僅1至2班，其中有從倫敦返港航班已滿，部分只餘極少座位。國泰航空表示，正積極恢復更多由4月1日起抵港航班，並盡力減低因航班熔斷停飛而可能為乘客引致的不便。

（新冠疫情）