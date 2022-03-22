4‧1撤禁飛令 港人檢疫減至7日 須完成接種每日快測 外國客來港仍無期

現時除9個禁飛國家外，從海外抵港者須在檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受6次檢測，離開酒店後須自行監察7天，其間須到社區檢測中心檢測兩次。新規定下，不再劃分海外國家為A、B、C組，實行不同檢疫措施，從海外抵港的香港居民須在檢疫酒店強制檢疫7天，每日接受快速抗原測試，第6、7天快速測試呈陰性便可離開（見圖）。

林鄭：理順非放寬 許樹昌：無風險

問到放寬入境限制會否令疫情反彈，林鄭月娥強調取消禁飛並非「放寬」而是「理順」。她說，現時「似乎沒有公共衛生的理據須完全禁飛」，但檢疫酒店有限，滯留在該9個國家的香港居民都是有序回港。她表示，現時25間檢疫酒店、約有6500間房間，而預訂率已達七八成，將與業界商討有否增加。政府網頁昨晚更新，再新增18間檢疫酒店可預約。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為新措施無風險，Omicron變種病毒「快來快去」，已打針並登機前呈陰性的港人屬低風險，「沒必要困佢咁耐」。呼吸系統科專科醫生梁子超認為須確保入境者遵從檢測要求，若呈陽性須做病毒基因排序，以找出有否新變種病毒，另說本港疫情水平與相關國家相若，沒必要維持禁飛令。

盛智文盼4．20開放旅客 同檢7天

蘭桂坊集團主席盛智文表示，很多外國人離港因感無希望，取消禁飛可說是放寬入境限制的一小步。他說行政人員不可能接受14天檢疫期，7天已是上限，希望4月20日起開放非香港居民來港，檢疫期亦與香港居民同為7天。

英商會倡列下階段放寬條件

總商會主席王冬勝形容，取消禁飛是殷切期待的一步，但期望在情况允許下盡早全面解除限制。香港英商會執行董事David Graham歡迎港府決定，稱若能更清晰進入第二和第三階段放寬措施的條件，將對企業計劃業務和保留人才有極大幫助。

金融界立法會議員陳振英希望，取消禁飛是全面放寬旅遊限制的前奏，但相信難靠單一措施吸引到外國人才來港或留港。他建議進一步開放個別行業的人才來港，以盡快重拾經濟動力。

林鄭未提內地通關 陳茂波：續爭取

另外，昨日記者會上林鄭月娥隻字未提「內地通關」事宜，財政司長陳茂波昨回應香港競爭力時主動提及，現在全力盡速遏止疫情，「動態清零」下有信心之後繼續爭取與內地通關。行會成員新民黨葉劉淑儀認為，香港與內地通關機會渺茫，憂慮長期通關無期，部分外資或搬去內地，長遠而言香港困局未解決。實政圓桌議員田北辰認為，暫緩全民強檢意味與內地通關無望，質疑現時本港「口就動態清零，手就做緊共存」，不符內地防疫策略。

明報記者

（新冠疫情）