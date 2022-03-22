餐飲界：現已可放寬晚市堂食 酒吧業憂變卦

黃家和：接種率高有「保護網」

餐飲聯業協會會長黃家和稱，目前12歲以上接種第一針疫苗已達九成，第二針接種率亦達八成，從業界角度，社會基本上已形成對新冠病毒的「保護網」，即使下周放寬亦不會太過無理。他說很多食肆現時不能做生意，已有多達3500間食肆暫時停業，估計每一天會多100間，如等到下月20日，暫時停業的食肆或多達7000間。他又說即使4月21日第一階段放寬，酒樓亦未能做到大型宴會，要待第二階段放寬，食肆每枱可坐8人，才可靠家庭客、公司小型聚會等幫補生意，期望可提早放寬限制措施。

酒吧及酒館則在第二階段才可重開，持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，今次雖有時間表，但不敢抱太大期望，又稱對政府放寬限制措施的標準摸不着頭腦，當12歲以上疫苗接種比率達九成，政府就以感染數字太多為由，暫時不放寬限制措施，但髮型屋卻可重開，「感覺上想讓你開就開」，距離酒吧重開仍有兩個月，憂屆時再有變卦。

蘭桂坊集團主席盛智文認為，先放寬食肆防疫限制，再開放酒吧等娛樂場所，從風險角度屬合理，與外國做法相若，因市民飲酒後較易失控，增感染風險。

美容業失望 質疑停業無準則

香港美容業總會創會主席葉世雄則對政府「維持原判」失望，他稱業界一直具備重新開業的條件，已不知疫苗接種率要到多高才可重開，形容政府對停業無準則，質疑為何髮型屋及美甲店的接觸程度相若，但美甲店至今仍要停業。

（新冠疫情）