議員批浪費隔離設施人力物力

拒講全民強檢成本

林鄭：需8萬人手

政府上月起為全民強檢作人力物力準備，包括透過中央援建隔離設施、徵用公屋和租用社區隔離酒店等。保安局昨回覆，轄下現時5個社區隔離設施整體入住率約八成以上。

林太昨又交代全民強檢的人手安排評估，為720萬人檢測，涉500個檢測站，人手多達8萬人，包括內地9000名採樣員每日來港。但她拒透露牽涉的金錢成本，而上月預算案公布時曾有政府消息稱，已預留200億元作全民強檢開支。

商經局昨未回答涉及全民強檢的物資數字和開支，但表示會繼續將陸續運抵本港的醫療物資，透過多個渠道分發。林鄭月娥昨日亦說，會向市民「進行大規模的物資派發工作」，當中包括快速抗原測試包、中成藥。

馬嶽：立場反覆 混亂擾民

立法會議員田北辰質疑，當局浪費早前興建的大量隔離設施和方艙醫院，內地早前為支援本港全民強檢的9000人採樣隊，暫緩下亦不知如何安排，「他們是返回自己崗位，還是候命等你？」立法會議員陳凱欣批評，火眼實驗室早前已來港啟用，學生提早放暑假，惟政府議而不決，令各項抗疫資源無用武之地，有負市民期望。

社區組織協會副主任施麗珊表示，政府早採購大量快測包，基層市民上月卻要以150多元自行購買，現時暫緩全民檢測才派發快測包，但市面售價已回落至10多元。

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，政府短短數十日內立場反覆兩次，顯示政策未有深思熟慮，政府抗疫中多次「打倒昨日的我」，令市民和商界感信息混亂，亦十分擾民。他又相信，200億元預算可省下部分，估計浪費了的準備成本不太高，「方艙按成本計應該不會很貴」。

專家：倘個案滯三四位數應推

林鄭月娥提出「暫緩」而非撤回全民檢測，至於未來會否做，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，早前與中央援港防控專家組組長梁萬年開會時，大家認為若每日陽性個案「企硬在3至4位數，壓不到下去」，就應推行全民檢測，「否則永遠清不到零，也通不到關」。

（新冠疫情）