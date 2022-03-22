全民強檢暫緩 4‧21起分段鬆綁 林鄭否認「共存」 稱未釐清港採哪種抗疫模式

3個月分3階段放寬

料最後盡解處所食肆限制

政府因應第五波疫情，2月22日宣布將多項社交距離措施延續至4月20日，除了髮型屋在本月10日獲准重開，多個表列處所、康文署體育場地等持續關閉。港大3名專家包括袁國勇早前促政府盡快公布復常路線圖，及爭取在7月前後復常。林鄭月娥昨表示，現時每日仍有過萬宗個案，未來一個月要再提升接種率，減低醫院的壓力，若同時放寬措施，或為安老院、醫院帶來風險，強調直至下月20日前，不會再考慮放寬社交距離措施，但形容對英、美等9國的航班熔斷機制「不合時宜」，下月1日起恢復讓在該9國的香港居民入境。

美容院健身室先開 晚市復堂食

限聚放寬至4人

林太同時提出放寬社交距離措施的路線圖，若疫情沒反彈，下月21日起將以3個月分3階段放寬措施，但進入處所前仍須使用「安心出行」和「疫苗通行證」，限聚令及口罩令亦維持。在首階段，美容院、健身中心、宗教處所等可重開，食肆可恢復晚市堂食至10時，限聚令由2人放寬至4人，亦取消對跨家庭聚會的限制等（見表）。

被問到暫緩全民檢測是否代表政府選擇「與病毒共存」的政策，林太否認說法，稱昨日只是階段性的評估及總結，若日後再有新的疫情，如何制訂一套更能符合香港需要的抗疫模式，需要繼續努力。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，社交距離措施不是立刻放鬆，現時形勢已慢慢轉好，稍後會慢慢放鬆措施，「放鬆社交距離措施可能會有啲反彈都唔出奇，當然要睇番當時疫情係乜嘢情况、個案宗數係乜嘢情况，而且放鬆嘅措施好多係要戴口罩，都係謹慎咁逐步放鬆」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時每日個案維持5位數（萬宗）並呈下降趨勢，若順利持續下降至每日3位數（百宗）才逐步放寬社交距離措施就「相對安全」，但近日市面人流已增加，能否放寬措施取決於個案能否持續下降。他指出，嚴苛社交距離措施已持續很長時間，當疫情稍回落時，稍為放寬措施，主要是為了經濟；如放寬後疫情反彈，個案持續飈升，病毒即時傳播率遠超於1，便要再收緊措施。

梁子超：放寬時須力防下波

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港很多人已染疫，病毒傳播會減慢，當個案持續下跌時，有空間逐步放寬社交距離措施，港府提出復常路線圖不等於本港邁向與病毒共存，主要是平衡經濟及民生需要，「讓市民唞唞氣」。他認為路線圖時間表「算合理」，但逐步放寬措施同時必須加強檢測、追蹤能力及隔離工作，阻截病毒傳播及防止疫情反彈，「不是什麼也不做，一定要下苦功」，否則只會又爆發第六波。

李梓敬質疑只回到第五波前

新民黨李梓敬質疑有關路線圖並非真正常態化，只屬回到第五波疫情爆發前的措施，惟市民希望回復新冠疫情前的生活，包括與內地通關等，林鄭月娥均未有提及。他又批評，政府放寬入境者檢疫安排，會增加輸入確診個案風險。民建聯梁熙歡迎政府公布復常路線圖，但希望當局交代復常背後的理論，讓市民清楚知道復常條件，「不用估估吓」。

實政圓桌田北辰則認為，入境者檢疫期理應與本港確診者的隔離期相同，當局應即時放寬入境檢疫安排，沒理由拖延至4月1日才實施。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676