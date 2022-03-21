疫情勁爆驗污水圍封 梁栢賢：浪費資源

第五波逾250次圍封 尋3%個案

林鄭：有效找出高風險區

林鄭月娥昨在抗疫記者會表示，圍封強檢能有效找出確診者和高風險地區，如不能及時識別出有關個案，將引起更大傳播。她又稱，受限區域中由最初每人都要強檢，到近期如居民曾在第五波確診，便不用接受強檢。

環境局長黃錦星則表示，目前全港分佈約150個污水檢測定點，覆蓋500萬人口，每兩日做一次循環，即每兩日為全港超過500萬市民做一個「群體快速檢測」，強調污水檢測的數據以科學為本，能預測疫情及追蹤隱性患者。

梁稱社區污水陽性僅反映高峰現象

梁栢賢在facebook發帖指出，社區已有過百萬人確診，整體感染率已逾10%，確診者會把病毒排泄到污水中，所以污水檢測陽性只是反映確診高峰期現象，如政府做圍封強檢，可能只是重複一些已確診的市民再做檢測，是無必要。

（新冠疫情）