袁國勇倡改策略 應集中做快測

料250萬人感染 稱大量核酸測試不再重要

袁國勇昨出席商台節目《政好星期天》時表示，按醫管局員工及公務員感染人數，若本港整體有五分之一人口染疫，加上港大研究數字，推算患者人數介乎150萬至400萬之間；他認為若市民能盡快打疫苗、做好個人衛生及保持社交距離等，疫情可拾級而下，未來一周每日新增個案或可少於萬宗（昨增1.4萬多宗），數周後有望跌至3位數。

袁續稱，核酸測試對病毒較敏感，有患者感染半年後檢測仍呈陽性，故認為大量核酸測試已不再重要，有病徵者應以快速測試作檢測，並認為現時入院及死亡數字更重要，應分清哪些患者是死於新冠病毒、哪些是帶病毒下死亡，免市民恐慌。

全民檢測籲慎思 若有漏網恐市民失望

至於全民檢測，他認為要慎重考慮及有足夠配套，指「清零」後難免有漏網之魚，若仍未能快速追蹤個案或現超級傳播，只會浪費檢測金錢及令市民感到非常失望。他指消滅病毒很艱難，甚至不會發生，病毒會一直變種，未來可能每年要打疫苗；但接種後，即使感染，病徵亦輕微，是否清零已經不重要。

袁國勇又建議，前線醫護如有家人染疫，若每天上班前測試呈陰性，應可如常照顧新冠病人，認為造成社區感染的風險很小。他認為本港過往抗疫措施執行速度太慢，眼白白看着5000多人離世，指政府應汲取教訓，並希望疫情後能設紀念碑紀念亡者。

（新冠疫情）