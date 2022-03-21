病徵輕避隔離 快測陽性者紛紛不報 梁子超：對整體疫情無大影響 籲政府增申報意欲

衛生防護中心早前被問及，若快測陽性者沒申報是否有法律責任，中心僅表示鼓勵市民申報。事實上，不少輕症患者均沒主動呈報，其中梁先生（化名）的太太早前染疫後，他與3名分別3至15歲的子女及外傭相繼染疫，但病徵甚輕微，其3歲幼子只發燒了一天，因此他不覺得有需要呈報，認為情况與流感相若；經營生意的他，染疫期間留在家中沒上班，兩名子女繼續上網課，由其他非同住、未染疫的親友協助送物資。

有退休長者月初快測呈陽性，但病徵輕微，家人免令她被送去「方艙醫院」隔離，家人也不想被定為「密切接觸者」檢疫，故安排長者搬到另外的獨立住處隔離，曾跟她同住家人每天做快測，均呈陰性；長者一周後持續檢測陰性康復。

中小企稱可在家工作

准員工毋須交衛署紀錄

市民陳女士（化名）稱，丈夫對上周日做快速測試呈陽性，曾問他要否申報，但丈夫不願意，引述稱「報來都無用」，丈夫遂獨自在房間隔離，每次上廁所後會自行以漂白水消毒，陳亦會戴手套處理丈夫用過的物件，她與家人每天做快測，結果均陰性。她丈夫昨再做檢測，結果已轉為陰性。她表示過去一周照顧丈夫起居飲食外，同時擔心自己及其他同住家人有染疫風險，形容身心俱疲。

有中小企管理層表示，公司無硬性要求染疫員工提交衛生署所發的證明，他說政府措施混亂，部分員工在政府推出呈報平台啟用前已染疫，未能獲取證明，決定相信員工，若有員工快測陽性，便可向公司申請放病假，其公司至今有6名員工染疫，他早前口頭詢問時得知，其中3人有向衛生署申報，另外3人則無從得知。他指員工在疫下可家居工作，向衛署呈報與否對公司運作影響不大。

梁子超倡釐清染疫不報責任

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，肯定有市民快測陽性後沒呈報，但對整體疫情趨勢沒太大影響，並無特別迹象顯示現時疫情較早前嚴重；惟若政府打算放寬社交距離措施，有可能令疫情反彈，若要防止反彈及控疫，需有效及早隔離，認為當局要加強隔離設施人手及醫療支援，並更廣泛應用新冠口服藥，以改善市民呈報意欲，亦要釐清若染疫者不呈報的責任。

明報記者

（新冠疫情）