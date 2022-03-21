羅致光：保就業昔助保實力今助反彈

今輪保就業計劃津貼期3個月，涵蓋5至7月。羅致光昨在網誌表示，兩年前首次推出的保就業計劃，是幫助企業「保留實力，待日後反彈」，設計時第三波仍未出現；今天考慮的則是如何協助企業反彈，聘請更多員工，希望能迅速減低失業率。他又稱，早前行政長官宣布的是計劃的設計框架，政府樂意聽取意見。

羅致光在無綫電視節目《講清講楚》表示，下月發放首輪電子消費券，5月推出保就業，相信可相輔相成，讓企業聘用更多僱員，至於7月後會否延續計劃，他形容言之尚早。至於今期保就業計劃每名員工補貼額劃一8000元，但只限月薪3萬元以下員工，羅致光提到上輪保就業計劃下，部分公司或只將補貼用於較高級員工，期望今次能確保幫到基層。

料未來一兩月公布失業率升

最新公布失業率由3.9%反彈至4.5%，羅認為未來一兩個月公布的失業率有可能上升，但應該不會突破7.2%的高位，相信隨着防疫抗疫基金、電子消費券及保就業計劃推出，勞動市場需求會復蘇，但防疫工作仍是首要。

至於院舍的檢疫問題，羅致光說，現時仍未能隔離所有染疫的院舍長者，但暫託和隔離設施已陸續上馬，又稱院舍長者大部分身體較虛弱，若確診後轉送至陌生環境隔離，風險可能較高，將院友送至隔離需平衡考量。

（新冠疫情）