指第五波日增4桶垃圾要清 鄉郊工友嘆「做到死」

村內不同地點擺放了垃圾桶，讓村民扔垃圾，垃圾桶滿溢就扔到地上。文姐早上8時半到達圍村，先將各垃圾桶推到垃圾站，清空後再把垃圾桶推回原位，供村民使用。她推桶來回十多轉，曬得滿頭大汗，趕緊在早上11時垃圾車來村收垃圾前，推完所有垃圾桶。中午她要清潔3個村內公廁，然後掃地，下午4時半下班，除了吃飯時間無停過手。

外賣盒廚餘大增

「有時推三五桶，有時十幾桶。過年過節特別多垃圾，有人換牀換沙發，我們就累死！」她要把村民隨處扔棄的笨重家俬推到垃圾站，而且疫下外賣盒和廚餘亦大增，「可能有人覺得你做清潔，是應分的，所以扔在地上」。

另一條村的清潔工說，在第五波疫情前她每日推3桶垃圾，現已增至7桶，「忙到幾個鐘不能上廁所」。

疫情下多名清潔工確診致人手不足。如清潔工請病假，慣常做法是「曬位」，即把垃圾積存到有人上班為止。文姐逢周一例假，那天會由替更頂上，惟本月初替更也確診，於是她假也不放回去清潔，因怕「曬位」，上班要一次過清兩日垃圾。人手不足下，文姐嘆道連女兒結婚過大禮，她都不能請假。

（新冠疫情）