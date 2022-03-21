家居垃圾增 30人潔淨組10確診 疫下更艱辛抗疫基金無份 食環清潔工：我們非前線？

明報記者 廖俊升

食環曾指人手嚴重不足

區議員鼓勵居民自律扔垃圾

食環署近日於元朗錦田高埔村貼出告示，指錦田潔淨組嚴重人手不足，請居民自行拿垃圾到附近有垃圾車線處理的垃圾站。食環署回覆稱，署方在元朗設多個廢屑箱及垃圾收集站，每日安排清潔工人清理廢屑箱至少兩次及垃圾收集車收集垃圾至少一次。署方指自第五波疫情，元朗區環境衛生辦事處在錦田提供的垃圾收集服務，曾受短暫人手不足影響，經調配後服務逐步恢復正常。署方又指，如有員工須檢疫隔離，會就人手作出相應調配，盡量確保服務不受影響。

元朗八鄉北區議員鄧鎔耀指出，當區多名前線清潔工確診或成密切接觸者須隔離，令前線員工不足，垃圾桶「迫爆」。他以橫台山村為例，原本有3至4名清潔工輪更，如今只剩兩人，於是鼓勵市民自律。他指鄉郊道路不如市區平坦，前線人員亦多以上年紀女工為主，推垃圾桶等工作較吃力。

除了元朗，其他區亦缺人。食環署屯門鄉郊清潔工文姐（化名）透露，本月初她服務的潔淨組30人中有約10人確診。她指如清潔工請病假，慣常做法是「曬位」，即把垃圾積存到有人上班為止，如人手充足，每「曬位」兩日便有替更來頂替一日，惟替更人手亦不足，有鄉村5日無人收垃圾。

指有鄉村5日無人收垃圾

工友：新年起一直無替更

文姐說，平時她一人清潔一條圍村，每周其中一天會有多一個清潔工來幫忙，兩人合力清潔，惟自農曆新年起再無派人幫手，一直獨自工作，「真的做到死」。

政府上月推出防疫抗疫基金，為政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔人員提供每月2000元的津貼，為期5個月，但並無涵蓋食環署清潔工。「我們不是前線嗎？」文姐指疫下工作量大增，且人手不足，月入1.37萬元，對食環署清潔工未受惠感氣憤，「一點歸屬感都冇。做到個人抗疫疲勞、工作疲勞，心態都疲勞，一點勁都起唔到！」

「食物環境衛生署職工權益工會」副主席李美笑表示，多名前線清潔工確診致缺人情况普遍，部分市區暫停掃街。據她了解，錦田潔淨組15人有8人染疫。她指外判清潔獲防疫抗疫基金津貼，政府清潔工則未受助，大批工友不滿，「大家一樣辛苦，但無津貼」。

工會：只津貼外判

惟「大家一樣辛苦」

政府回覆本報查詢時表示，推出第六輪「防疫抗疫基金」是為因收緊社交距離措施而受影響的行業和市民，提供即時經濟支援，稱相關決策局及部門會繼續留意情况。

（新冠疫情）