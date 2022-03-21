林鄭：第五波疫情可檢討範圍非常廣泛

彭鴻昌：應檢討政府預示應變協調執行

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，外國先於香港出現Omicron爆發情况，突顯本港預示及應變多個範疇都值得檢討，並提醒政府與社會在2019年社會運動後互信破裂，令處理疫情及社會問題更困難，但慨嘆有關課題難以調查問責。他又說，不論哪一方都要深思社會上信任問題，如果面對社會整體利益時，是否要暫時放下政治立場，成熟一點面對。

他贊成檢討疫情中政府預示、應變、協調及執行多個範疇，至於具體調查方式可再討論。彭舉例說，衛生署和消防處聯絡確診者中間出現滯後，可能部分人已經康復了。至於問責問題，他說現屆政府剩下約3個月任期，問責意義不大，下一屆任內檢討，可能空間比較大。

工聯會麥美娟說調查與否言之尚早，但相信控制疫情後，可再討論架構重組下衛生署的職能等。

翻查資料，2003年SARS後，政府成立由外國、本港及內地專家組成的沙士專家委員會並發表調查報告。立法會同期引用特權法調查政府處理SARS疫情手法，當時專責委員會曾與時任特首董建華會面，而專責委員會主席正是時任議員、現為勞福局長的羅致光。

（新冠疫情）