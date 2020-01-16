上周500食肆暫停運 業界促放寬措施 酒吧聯會：不宜太早鬆綁

黃家和：6萬人失業短期失業

黃家和形容政府日前公布的保就業，只是將「吊頸其中一條繩剪了，可以透吓氣，暫時唔死」，但對業界最大幫助仍是放寬社交距離措施，尤其是恢復晚市堂食，才可令業界恢復元氣。他又指現時市民入食肆前除要掃描「安心出行」程式，亦須出示接種疫苗紀錄，以確認至少打了一針，他建議可增至兩針，「這樣會令更多人打針」。

健身業：短期內重開 人流需時回復

政府關閉健身室等表列處理逾兩個月，日前有連鎖健身中心宣布停運，香港健體專業人員總會會長王曉山表示，疫情至今已有約200至300間健身中心倒閉，而第六輪防疫抗疫基金為5000呎以下健身室發放10萬元津貼，5000呎或以上發放20萬元，但規模較小的健身室月租達10萬元，大型健身室更達60萬元或以上，津貼只是杯水車薪，作用有限。

王曉山形容，第五波疫情持續多時，業界已差不多「油盡燈枯」，即使短期內重開，人流需時回復正常，加上客人只是消費早前預購的套票，換言之重開未必即時有收入，更要交租及向員工支薪，這對小型健身中心而言還可應付，部分連鎖式健身中心始終會結業，促政府研究放寬各行業社交措施時，亦要因應業界承受能力而考慮增加補貼金額。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，疫情仍嚴峻，不少同業以停薪留職方式保留實力，即使放寬措施，市民對市道恢復信心需時，相信初期營業額有限；又預料限制多多反而弄巧反拙，故業界認為不宜太早鬆綁，現時希望政府盡快發放第六輪防疫抗疫基金，亦應推第七輪基金以供申請，助業界渡過難關。

（新冠疫情）