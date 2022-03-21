引國際企業 盛智文：倘今無路線圖或離港 袁國勇：現可重啟國際航班

林鄭：恢復航班 不等於放寬輸入

政府年初先後向澳洲、加拿大、美國和英國等9國實施地區航班熔斷機制，禁止民航機抵港。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，本港現可重啟國際航班，因社區感染風險大大高於輸入個案傳播，但抵港者須已打疫苗及檢測陰性，到港後每日做抗原測試，驗出陽性便要到較高規格隔離設施，並要做病毒基因排序，以確認並非新變種病毒。

林鄭月娥昨在抗疫記者會回應稱，熔斷機制是非常嚴厲的措施，雖與「外防輸入」策略有一定關係，但非完全有衝突，而現時每日仍有數百名乘客從海外回港，故恢復國際航班亦不等於放寬輸入，政府仍會對回港乘客有要求。社交距離措施方面，她稱政府會作中期檢討，但污水檢測結果和八達通出行數字亦見反彈迹象，未能掉以輕心，須視乎疫情決定放寬措施，會爭取今日一併交代放寬措施方法。

盛智文倡准9國陰性港人入境

盛智文昨向本報指出，不少在港國際企業的商界人士說，若政府仍未能交出重開國際航線的路線圖，或考慮離開香港，「對很多大企業而言，明（今）日是（限期）最後一天」。他形容全世界正在重開，世界不會等香港，有很多人已離港，「我有信心有些人會回來，只是現在就要開始做爭取他們回來」。他建議，政府幾乎可即時容許9國檢測陰性的港人返港，以及將入境檢疫減至7日甚至完全取消。

行會成員、商界立法會議員林健鋒亦支持適度放寬入境限制，有利香港留住人才，因據他了解，不少以港為總部的跨國企業因近期防疫限制，將相關運作及人員轉移至新加坡等。

梁子超：可先開戲院健身中心

至於放寬社交距離措施方面，呼吸系統科專科醫生梁子超試為，當確診個案回落至低千位數，可配合員工須快測和打針等措施，先開放例如戲院、健身中心等較低風險處所，再開放卡拉OK等風險較高處所。他指出，放寬措施最重要確保本港有足夠追蹤感染能力，不致令醫療系統被拖垮。

因應第五波疫情，政府1月7日落實關閉表列處所和禁晚市堂食，其後在2月10日收緊兩人限聚令，禁止私人地方超過兩戶的跨家庭聚會，同時關閉新增表列處所的髮型屋或理髮所和宗教場所兩周。港府並在2月22日宣布同月24日起取消口罩令在戶外運動和在郊野公園的豁免，以及延續停運髮型屋或理髮所和宗教場所，並將所有措施一口氣延續至4月20日，其中只有髮型屋於3月10日獲准重開。

（新冠疫情）