齊3針要求提早至5‧31 餐飲聯嘆難適從 康復者免第3針 林鄭今交代社交距離措施檢討

【明報專訊】在特首林鄭月娥昨日表示最快今日會交代檢討各項社交距離措施的安排之時，政府昨日先宣布「疫苗通行證」（下稱「疫苗通」）第三階段推前至5月31日實行，即市民要提早一個月達到打齊3針疫苗要求，才可到食肆堂食、出入商場等表列處所。政府指新指引下，若康復者染疫前已打兩針或以上，毋須再打疫苗，但有康復者稱一直收不到陽性證明，憂未能符合要求、要再接種疫苗。香港餐飲聯業協會會長黃家和不解為何要提前實行第三階段，又認為新安排令人無所適從。
二三針之間寬限期減至半年
「疫苗通行證」原規定2月24日起分三階段推行。政府昨宣布「疫苗通」第三階段由6月30日提早至5月31日實施，當日起市民如打第二針滿6個月，須已打第三針；第二和第三針之間的寬限期由9個月縮短至6個月。政府並更新康復者的接種要求，若康復者染疫前已打兩針或以上，毋須再額外接種疫苗（見圖）。
5月推「康復碼」 現可暫用感染證明
政府亦計劃5月推出系統，供康復者網上領取康復紀錄二維碼。取得二維碼前，康復者可出示康復或感染證明，如出院文件、陽性核酸檢測短訊、隔離令等，快測陽性結果相片不能作為有效的康復紀錄。
不過，有康復者快測陽性近一個月，仍未取得陽性證明，憂須再打疫苗，才符疫苗通要求。林先生（化名）2月26日快速測試驗出陽性，當時快速測試呈報平台尚未啟用，他3月1日到天水圍指定診所求醫，同日提交深喉唾液樣本，至今仍未收到短訊通知。林先生3月13日再經快測平台呈報其陽性結果，惟其後收到短訊，指資料未能透過該系統處理。
有康復者收不到陽性證明
憂須再接種
林先生其後按指示電郵衛生署查詢，惟一直未獲回覆。他昨致電指定診所查詢，職員回覆指系統有段時間沒法自動傳送檢測結果，會為他「追結果」；他再致電衛生署查詢，衛生署回應稱因提交了深喉唾液樣本，快測平台不能呈報其個案，將跟進其情况，但因個案太多，不會很快有結果。
林先生驗出陽性後一周後已康復，已接種兩劑疫苗，按食衛局最新指引，毋須再打針，惟一直未收到陽性證明，他認為一直沒有通知不合理，但理解現時個案多，惟憂慮要接種第三針，「不用打就最好啦」。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，若能證明患者曾染疫，可用豁免證明書證明。她被問及如有康復者沒呈報個案，須否按疫苗通要求補打一針時表示，如個別康復者曾求診，有如有證據證明患者曾感染，而醫生又相信患者是一名康復者，可取豁免證明書以證明，「如果他只說懷疑自己感染，會比較難」。
黃家和稱，疫苗通第三階段突然推前，對業界及市民而言均複雜。他認為或有市民來不及打針，例如有人至今只打第一針，到5月底未能打齊三針，將未能出入表列處所。張竹君昨在疫情記者會上被問到有否足夠疫苗，當局會否有相應措施方便市民接種時，指如有很多市民打針，相信政府會加開接種中心。