齊3針要求提早至5‧31 餐飲聯嘆難適從 康復者免第3針 林鄭今交代社交距離措施檢討

二三針之間寬限期減至半年

「疫苗通行證」原規定2月24日起分三階段推行。政府昨宣布「疫苗通」第三階段由6月30日提早至5月31日實施，當日起市民如打第二針滿6個月，須已打第三針；第二和第三針之間的寬限期由9個月縮短至6個月。政府並更新康復者的接種要求，若康復者染疫前已打兩針或以上，毋須再額外接種疫苗（見圖）。

5月推「康復碼」 現可暫用感染證明

政府亦計劃5月推出系統，供康復者網上領取康復紀錄二維碼。取得二維碼前，康復者可出示康復或感染證明，如出院文件、陽性核酸檢測短訊、隔離令等，快測陽性結果相片不能作為有效的康復紀錄。

不過，有康復者快測陽性近一個月，仍未取得陽性證明，憂須再打疫苗，才符疫苗通要求。林先生（化名）2月26日快速測試驗出陽性，當時快速測試呈報平台尚未啟用，他3月1日到天水圍指定診所求醫，同日提交深喉唾液樣本，至今仍未收到短訊通知。林先生3月13日再經快測平台呈報其陽性結果，惟其後收到短訊，指資料未能透過該系統處理。

有康復者收不到陽性證明

憂須再接種

林先生其後按指示電郵衛生署查詢，惟一直未獲回覆。他昨致電指定診所查詢，職員回覆指系統有段時間沒法自動傳送檢測結果，會為他「追結果」；他再致電衛生署查詢，衛生署回應稱因提交了深喉唾液樣本，快測平台不能呈報其個案，將跟進其情况，但因個案太多，不會很快有結果。

林先生驗出陽性後一周後已康復，已接種兩劑疫苗，按食衛局最新指引，毋須再打針，惟一直未收到陽性證明，他認為一直沒有通知不合理，但理解現時個案多，惟憂慮要接種第三針，「不用打就最好啦」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，若能證明患者曾染疫，可用豁免證明書證明。她被問及如有康復者沒呈報個案，須否按疫苗通要求補打一針時表示，如個別康復者曾求診，有如有證據證明患者曾感染，而醫生又相信患者是一名康復者，可取豁免證明書以證明，「如果他只說懷疑自己感染，會比較難」。

黃家和稱，疫苗通第三階段突然推前，對業界及市民而言均複雜。他認為或有市民來不及打針，例如有人至今只打第一針，到5月底未能打齊三針，將未能出入表列處所。張竹君昨在疫情記者會上被問到有否足夠疫苗，當局會否有相應措施方便市民接種時，指如有很多市民打針，相信政府會加開接種中心。

明報記者

（新冠疫情）