增1.4萬陽性 張竹君：兩日數字難斷跌勢

昨日錄得8273宗快速檢測陽性個案，以及5876宗核酸檢測陽性個案，被問到疫情走勢，張竹君表示，個案數字下降涉及多方面因素，包括疫情一定程度上已過高峰，有相當數量的人染疫及接種疫苗，以及社交距離限制等，「希望真係回落」，但強調社區中仍有一定數量的感染個案，若相關患者活動頻繁仍有可能反彈，呼籲市民保持警惕，保持個人衛生及維持社交距離。

口服藥用藥指引將修訂 改年齡打針等指標

醫管局總行政經理劉家獻表示，公立醫院有205名患者離世，當中194人為65歲以上長者，部分較年輕死者中，分別患有先天性運動神經源疾病、免疫系統失調以及肺癌等問題。他說，醫管局已經為9300多人處方默沙東口服藥，以及為1500多人處方輝瑞口服藥，被問到為何死亡數字似乎未有明顯減少，他稱口服藥用於輕至中度病情患者，重症患者會獲處方其他藥物如瑞德西韋，專家正修訂口服藥用藥指引，將修改年齡及接種疫苗等指標，更新後會盡快告知前線醫護。

青衣方艙轉私營管理 醫局醫護調其他設施

另外，醫管局昨日起將位於青衣社區隔離設施的醫療站交由私營醫療機構管理，由該機構派駐醫護為接受隔離人士服務，原先派駐該站的醫管局醫護將會調派往其他設施。康健國際醫療集團營運總監梁國齡昨在社交網站表示，康健團隊昨天已進駐青衣方艙醫院，感謝一眾醫護幫忙。

（新冠疫情）