28萬長者未打針 林鄭：不會以法律強迫

昨日在抗疫記者會上，記者問及長者接種問題，林太表示，現時70歲及以上人士接種率為七成，80歲及以上則是56%，對此表示擔憂，稱推動長者接種非常困難，如何令餘下長者接種疫苗是現階段最大挑戰之一，亦是未來防疫措施能否調校的一個關鍵。

林太表明，現階段不會用法律強迫長者接種疫苗，稱此舉是非常艱難的決定，現時會用行政手段，努力鼓勵和促成長者打針，「但最令人傷感的是，仍然有可能接近10%院友的家人以書面反對他們接種疫苗」，呼籲家屬為保護長者、其他院友，以及保護醫院免因長者入院影響服務，應容許長者打針。

袁國勇再倡院舍長者接種復必泰

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《政好星期天》表示，院舍長者盡量應接種復必泰疫苗，能獲取較佳保護，並應該再與不同意接種的家屬商討，盡量不應強迫接種，稱若院友接種後出現心臟病或中風，可能會歸咎接種，引起不必要爭議。他在節目後指出，3針科興疫苗仍可產生中和抗體，但力度與復必泰有一段頗大的距離，故建議長者打復必泰，但尊重每人選擇。

對於袁國勇等人建議打復必泰，林太回應時表示，政府盡量為長者提供疫苗上的選擇，而目前為止科興仍是很有效的疫苗，注射方法亦穩妥很多，在什麼情况、場景之下使用哪一種疫苗，需經過專家評估。

（新冠疫情）