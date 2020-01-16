80歲打一針 死亡率減9百分點 科興5.83%復必泰3.44% 張竹君：問題不是打咩針 是有無打

政府：兩款疫苗高效 不應隨便定論

政府發言人昨日重申，兩種疫苗對減低染病後重症和死亡高度有效且安全，又提到就死者中接種疫苗種類的分析較複雜，需探討每宗死亡個案個別情况，例如年齡及長期病紀錄，亦要考慮較多長者接種科興的因素，不應隨便就疫苗與死亡率下定論。

政府對死亡個案報道「誤導」表遺憾

政府昨晚發新聞稿回應有關2019冠狀病毒病死亡個案的報道，指對報道「誤導」，對此「表示遺憾」，重申兩種疫苗對減低重症和死亡高度有效且安全，指要考慮較多長者打科興的因素，不應隨便下定論。新聞稿沒有點名哪一傳媒。

本報昨報道註明：未反映兩款疫苗預防死亡有效率

本報昨日報道新冠病毒死亡個案分析，稱醫管局就當中5167宗個案的分析，並指個案顯示逾七成人沒打針。曾打針的1486名死者中，打科興及復必泰各佔87%及12%，報道同時指出上述分析，未就較多長者打科興及長者死亡風險較高等作年齡因素調整，註明未能反映兩種針預防死亡的有效率。報道引述疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，分析時要考慮不同年齡層打兩種針的比例、長者多數打科興等，不能簡單對比。

本報昨在疫情記者會問到第五波患者接種復必泰及科興的人數、劑數及比例時，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱手頭上沒資料。

張竹君表示，第五波累計5683人死，死亡率0.55%，六成住院舍，90%無打兩針。她不點名形容報道「有少少誤導」，稱社區有八成長者打科興及兩成打復必泰，與80歲以上患者打針情况相若；已打兩針及已打一針整體死亡率分別0.09%及0.7%，無打針死亡率2.58％，「打是旦一針都有好大保護力」。

逾七成死者即3837人屬80歲以上，當中74%人無打針。張竹君指出，80歲以上長者無打針死亡率15%，而已打一針及已打兩針死亡率為5.59%及2.62%，顯示打針大減死亡率。她首次披露，80歲以上長者已打一針科興死亡率5.83%，已打一針復必泰死亡率3.44%，兩者較沒打針者有兩至四倍保護力。政府出稿補充，已接種兩劑科興及復必泰疫苗的死亡率分別降至2.95％及1.51％。張竹君說，「問題不是打咩針對保護力有影響，最主要係有無打針，係最大影響。」

薛達建議打兩針科興長者 第三針考慮復必泰

對於本報取得的分析數字，港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，未能從上述數字計算出疫苗有效率，但據過往抗體數據，3針復必泰對Omicron變種病毒最有效，如長者已打兩針科興，應根據聯合科學委員會建議考慮第3針打復必泰，又認為可在安老院提供復必泰接種。香港安老服務協會主席陳志育認為，上門打復必泰程序繁複，時間較科興多至少一倍，現時要盡快為院友打針，打科興會較好，大部分家屬及院友也傾向打科興。

明報記者

（新冠疫情）

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