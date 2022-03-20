鬆綁否 聶德權：看高危群接種率處理重症能力

目標下月底前長幼接種率八成

國家衛健委新聞發言人米鋒昨形容，本港疫情已進入「高位平台期」，並呈「震盪下降」趨勢，但由於近日陽性個案仍在高位水平，形勢依然嚴峻。他另引述內地防控經驗稱，核酸檢測是發現潛在社區傳染源的重要手段，但推行相關檢測要考慮核心目的、後續處置等多種因素，相信港府有智慧作恰當安排。

衛健委：港疫情「震盪下降」

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨出席商台《政經星期六》後表示，現時每日2萬宗個案或仍會維持一段時間，但由於群體免疫效果理想，相信有望在數周後回落至三位數；被問到是否意味短時間不適合推行全民檢測，他重申需視乎隔離配套，如有足夠設施隔離經檢測找出的患者，便可推行。

港大微生物學系講座教授袁國勇接受內地「財新網」訪問時重申，若未準備好後勤工作和追蹤能力，全民檢測很可能會引發第六波疫情，會令已極度疲勞的市民大失所望。他說，除非家庭條件不適合居家隔離，否則應容許輕症者居家隔離，將所有輕症患者送入社區隔離措施「沒意義」。

盧寵茂：可借鏡深圳禁足檢測

此外，港大深圳醫院院長盧寵茂昨在now新聞台《大鳴大放》稱，深圳在一周內做到禁足和全民檢測，從而清零，令市民恢復正常生活，他認為香港可以借鏡，未必要百分之百一樣，但禁足和檢測等原則都是對的，且最重要是快速應對，因「病毒不會等人」。

（新冠疫情）