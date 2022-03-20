檢視兒童死亡個案 劉宇隆：暫多有關染疫

10多宗僅兩三宗無關染疫

第五波疫情暫有5宗12歲以下的死亡個案。劉宇隆昨向本報表示，正檢視兒童重症和入住深切治療部（ICU）的個案，會分類為染疫直接導致死亡、染疫對病情有重要影響、染疫對病情有些影響、病情與染疫無關，或未夠資料，暫時檢視了10多宗個案，只有兩三宗病情與染疫無關，與成人相比，兒童重症和死亡個案中，病情與染疫有關的比例較高。

劉宇隆解釋，成人死亡個案大部分是長者，而長者本身較可能有其他健康問題導致死亡，但兒童較少這類情况。他說，在已檢視的個案中，大部分兒童沒打針或打針不足14日，呼籲要盡快提高兒童接種率，另對於本身有長期病患的兒童，不能輕易讓他們居家治療。他又說，死亡高位應會較染疫個案高位遲10日出現，估計現時每日數百人死亡的情况會「橫行」一段時間，且近日疫苗接種率升幅放緩，擔心第五波疫情下或有一萬至兩萬人死亡。

（新冠疫情）