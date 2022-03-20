已打針染疫死者 87%打科興 劉宇隆：長者多打科興 何栢良強烈建議打復必泰

分析5167宗死亡 七成沒接種

未反映防死亡效力差異

衛生防護中心昨公布，第五波死亡率約0.5%，已打兩針死亡率約0.09%，未打齊兩針死亡率約1.34%；60歲或以上打齊兩針死亡率約0.4%，未打齊兩針死亡率約4%。

本報從多方消息獲得醫管局最新的染疫者死亡分析，無打針或疫苗保護不足者佔死亡總數91.5%，當中3681人沒打針；已打針的1486人中，1049人沒足夠保護，包括只打了一針或打第二針逾180日等（見圖）。

劉：港太遲將科興齊針定義改為3針

餘下個案中，368人打科興，64人打復必泰，當中已打三針者有18人打科興，14人打復必泰，5人溝針。上述分析不包括染疫者打兩種針的比例，未能反映兩種針預防死亡的有效率，另亦未考慮不同年齡層打兩種針的比例等。

有了解上述數據的醫生分析，這些數字是疫苗的實戰數據，「睇到科興打三針係OK」，可防重症及死亡。另外，劉宇隆稱，上述數據屬預期之內，分析時要考慮其他干擾原因，如不同年齡層打兩種針的比例、何時打針等，年紀愈大，染疫後死亡率愈高，而長者多數打科興，在統計學上要作「回歸分析」，不能簡單對比死者打兩種針數目。他又說，科興要打3針才算完成接種，免疫缺陷者要打4針，他認為本港太遲將科興完成接種的定義改為打3針。

醫生：睇到科興打三針可防重症死亡

聯合科學委員會去年10月已建議市民第三針打復必泰，因能提供更好保護，衛生署當時發新聞稿稱「復必泰疫苗可提供更佳保護力，但亦應尊重接種人士的個人意願」；去年12月和上月底，科學委員會都「強烈建議」第三針打復必泰。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾在facebook引述《刺針呼吸醫學》及《刺針地區健康（美洲）》刊登的研究指出，美國現實世界數據顯示，70至80歲或以上人群接種兩針復必泰首150天，預防重症成效高；巴西研究顯示70歲以上長者接種科興，預防重症及死亡的成效低。何栢良昨向本報稱，基於上述實證，強烈建議所有長者，無論首針、次針、第三針，都應選復必泰，如已打首針或兩針，第二或第三針應轉打復必泰，溝針已有數據證明安全，且成效較三針都打科興為佳。

院友主打科興 劉：打復必泰人手更吃力

政府現安排外展隊到院舍為適合的長者打第一針，主要打科興。劉宇隆認為，打復必泰流程較複雜，會令已不足的人手更吃力，現實地看第二針應先打科興，若之後疫情回落，第三針可再考慮是否打復必泰。

本報昨向衛生署及醫管局查詢，第五波死者接種不同劑次科興和復必泰的宗數，以及染疫者接種兩種疫苗的人數，衛生署至截稿前沒回覆。本報於本月12日亦曾就此在記者會查詢，中心傳染病處首席醫生歐家榮當時稱，大部分死亡個案是長者，他們大部分沒打針，打針者傾向打科興，背後涉複雜分析，遲些若掌握多點資料可再分析。

醫管局昨回覆稱，正分析第五波死亡個案，了解疫苗紀錄、長期病史、是否「不作心肺復蘇術」等，會在完成後公布。

明報記者

（新冠疫情）

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